Maltempo in Toscana, allerta gialla su tutta la regione: arancione nelle aree colpite dagli incendi

Written by Redazione• 3:21 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Prosegue e si intensifica la perturbazione che sta interessando la Toscana, con precipitazioni diffuse e localmente anche forti previste per tutta la giornata di mercoledì 6 maggio.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido su tutto il territorio per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, in vigore fino alla mezzanotte di domani.

L’allerta sale a codice arancione nelle zone recentemente colpite dagli incendi, dove la stabilità dei versanti risulta compromessa, aumentando il rischio di frane e dissesti in caso di piogge intense.

La Regione invita i cittadini a prestare la massima attenzione e a consultare la sezione dedicata alle allerte meteo sul sito istituzionale, dove sono disponibili aggiornamenti e indicazioni sui comportamenti da adottare in base al livello di rischio.

Last modified: Maggio 5, 2026