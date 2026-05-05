“Camminata del Sorriso”: a Pontedera sport, solidarietà e inclusione per sensibilizzare sulla sindrome di Williams

Written by Redazione• 3:53 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- Sabato 9 maggio torna a Pontedera la “Camminata del Sorriso”, giunta alla quarta edizione. L’appuntamento è al centro sportivo Bellaria a partire dalle ore 15, con percorsi di 3, 4 e 7 chilometri che si snoderanno lungo il territorio cittadino, in gran parte sulle arginature.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di unire movimento, divertimento e solidarietà, sensibilizzando la comunità sulla sindrome di Williams. La partecipazione è gratuita, con iscrizione direttamente sul posto, e sarà possibile contribuire con donazioni libere destinate all’ospedale pediatrico Meyer e all’associazione Persone Williams Italia.

“Non è solo un evento simbolico – spiega l’organizzatore Federico Peporini – ma un momento concreto di unione e responsabilità collettiva. Vogliamo accendere l’attenzione sul sostegno ai bambini affetti da sindromi e alle loro famiglie”.

Il pomeriggio sarà arricchito da numerose attività per grandi e piccoli: pet therapy, intrattenimento con bolle di sapone e palloncini ecologici, laboratori e letture a cura della cooperativa Arnera. Prevista anche la distribuzione di pacchi gara per tutti i partecipanti, offerti da Unicoop Firenze – sezione soci Valdera, e l’estrazione di tre buoni libro per bambini.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Pontedera, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa come occasione di coesione sociale e sostegno concreto alla comunità.

Una giornata aperta a tutti, per camminare insieme e dimostrare che partecipazione e solidarietà possono fare davvero la differenza.

Last modified: Maggio 5, 2026