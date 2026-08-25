Maltempo, chiuso un tratto di viale D’Annunzio per la rimozione di un albero pericolante

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PISA– Il tratto di viale D’Annunzio compreso tra il Ponte del Cep e San Piero a Grado è stato chiuso al traffico veicolare dal primo pomeriggio di oggi per consentire la rimozione di un platano danneggiato dal maltempo della notte scorsa.

L’albero si è spezzato in due e la parte superiore del fusto è rimasta pericolante, appoggiata su un esemplare vicino. La Protezione civile ed Euroambiente sono al lavoro per eliminare il pericolo e mettere in sicurezza la strada.

La riapertura al traffico è prevista al termine dell’intervento, nel tardo pomeriggio.

Last modified: Agosto 25, 2026