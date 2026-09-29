Stefano Moreo: “Rosa forte più dello scorso anno e di due anni fa, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo”

Written by Redazione• 1:18 pm• Pisa SC

“Rimanere è stata la scelta giusta. Veri i contatti con il Palermo ma ho scelto Pisa”

PISA – Stefano Moreo, fresco di rinnovo contrattuale e autore del primo gol in stagione a Mantova, ad una settimana dal ritorno in campo dopo la lunga sosta per le nazionali fa il punto della situazione in casa nerazzurra, incontrando i giornalisti presso la sala stampa “Passaponti” dell’Arena Anconetani.

di Giovanni Manenti

Prima un pensiero a Lusuardi. “Ci tengo preliminarmente a porgere le mie condoglianze a Mateus (Lusuardi) per la perdita del padre e gli sono particolarmente vicino così come tutti i miei compagni“.

Moreo fa un passo indietro: “Dopo la scorsa stagione al cui termine sono arrivato stremato, ora è il momento di ritrovare le giuste energie e le motivazioni per ritornare a ricoprire il ruolo da protagonista che il Pisa deve recitare nel Torneo Cadetto“.

Da esempio per tutti. “È chiaro che noi giocatori più esperti come me e Caracciolo dobbiamo essere di esempio per i nuovi acquisti che sono giovani ma molto forti tecnicamente e che si sono ben integrati nel gruppo“.

L’attaccante nerazzurro indica la strada: “Quello in cui dobbiamo migliorare è una maggiore concentrazione in alcune situazioni di gioco, che ci hanno portato a subire troppe reti, un qualcosa che non è abituale per noi e su questo dobbiamo lavorare per farci trovare pronti alla ripresa del campionato“.

Rosa forte. “A mio avviso, la rosa è più forte di quella di due anni fa ed anche forse dello scorso anno ed il nostro obiettivo è quello di doverlo dimostrare sul campo“.

Sui compagni d’attacco. “Per quanto concerne il rapporto con i miei compagni di reparto Petagna e Pittarello mi trovo perfettamente in quanto si tratta di giocatori che amano far crescere la squadra ed abili nello scambio stretto con cui pertanto è facile dialogare“.

Sul mercato. “Per quanto riguarda le richieste di mercato estive è vero che ci sono state trattative con altre società, in particolar modo il Palermo, ma poi la scelta definitiva è stata quella di rimanere a Pisa e ritengo sia stata quella giusta“.

Sulla posizione in campo. “Sulla mia posizione in campo con il nuovo tecnico è vero che mi trovo meglio nel modulo con cui ho giocato nel campionato di due anni fa come è avvenuto l’altra domenica a Mantova, però posso adeguarmi a qualsiasi ruolo in attacco ed in assoluto credo che per il tecnico sia meglio avere più soluzioni a sua disposizione, considerando anche l’opzione di variare in corso d’opera che consentano le cinque sostituzioni“.

Last modified: Settembre 29, 2026