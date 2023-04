Lutto cittadino nel ricordo di Barbara

Scritto da admin• 10:25 am• Pisa, Attualità, Cronaca, Tutti

PISA – Lutto cittadino con la bandiera di Pisa a mezz’asta e listata a lutto esposta sul balcone di Palazzo Gambacorti nel ricordo di Barbara Capovani la psichiatra uccisa venerdì scorso.

I funerali della dottoressa si sono svolti sabato 29 Aprile in forma strettamente privata, come richiesto dalla famiglia, così come privato sarà il saluto di oggi, domenica 30 Aprile, alle ore 16 nel Palazzo della Sapienza, dove non saranno consentite, come richiesto dalla famiglia, riprese audio e video.

In memoria di Barbara Capovani si svolgerà mercoledì 3 maggio alle ore 20 in Piazza Vittorio Emanuele una fiaccolata.

Last modified: Aprile 30, 2023