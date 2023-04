Luca D’Angelo: “Ad Ascoli servirà una gara di grande intensità”

Scritto da admin• 1:26 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della sfida tra Ascoli e Pisa mister Luca D’Angelo ha parlato davanti a microfoni e taccuini. Il tecnico nerazzurro recupera Gliozzi e porta con se ad Ascoli Idrissa Touré. Non convocati De Vitis e Torregrossa.

di Giovanni Manenti



FLASH BACK. “Siamo delusi per ciò che è successo domenica, ma ora è inutile tornare su quell’episodio anche se abbiamo fatto da cavia su questa fase di gioco, pur avendo fatto passare in secondo piano il fatto di aver giocato una buona partita”

INFORTUNI. “Dal punto di vista degli infortunati abbiamo recuperato Gliozzi al contrario di De Vitis e Torregrossa che non sono convocati, mentre Tourè viene ad Ascoli pensando di recuperarlo per la gara con il Frosinone e De Vitis viceversa per le ultime due partite”.

LA PARTITA. “Dovremo giocare una gara di grande intensità, concentrazione e motivazione per uscire imbattuti da Ascoli, sapendo che i rincalzi non dovranno fare risentire l’assenza degli infortunati e squalificati, e sono tutti in ottima condizione fisica e non ho dubbi sulla loro prestazione, augurandomi una gara di grande grinta così come fatto domenica scorsa contro il Bari”.

GLI AVVERSARI. “L’Ascoli è una squadra molto fisica con una difesa valida sotto questo punto di vista e che sta facendo un buon Campionato, ragion per cui mi attendo una partita combattuta per la quale mi aspetto di rimanere “dentro la gara” nel modo migliore possibile”.

ZONA PLAY OFF. “In queste ultime quattro giornate abbiamo fatto un solo punto, ed il fatto di essere ancora in zona Playoff dipende che anche le altre squadre in lotta per la post-season stanno andando piano”.

POSSIBILI PENALIZZAZIONI. “Il mutamento della classifica a causa delle penalizzazioni la questione non è di mia competenza ed anche tra i ragazzi non ne parliamo non avendo possibilità di avere voce in capitolo”.

Last modified: Aprile 30, 2023