L’Urbino Taccola di Uliveto Terme sempre più ultimo, il Mobilieri Ponsacco sempre più primo

Pisa (lunedì, 22 dicembre 2025) — Fra l’anticipo di venerdì 19 e le partite di sabato 20 e domenica 21 dicembre si sono tenuti tutti gli incontri dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del nostra zona.
di Leonardo Miraglia
Questi i risultati degli incontri e le classifiche aggiornate:
Serie D, girone D
XVII giornata
|Trevigliese
|M. Pesenti (38′ st) 1-1 E. Sichi (21′ pt)
|Tuttocuoio 1957
|MVP: Massimiliano Pesenti (Treviglianese)
Eccellenza, girone A
XVII giornata
|Cenaia 1969
|D. Puleo (20′ pt) 1-1 G. Corsi (43′ st)
|Montespertoli
|MVP: Daniele Puleo (Cenaia 1969)
|Fratres Perignano 2019
|M. Giordani (25′ st), M. Garunja (46′ st) 2-0
|Larcianese
|MVP: Marco Giordani (Fratres Perignano 2019)
|Zenith Prato
|N. Del Pela (4′ st) 1-0
|San Giuliano
|MVP: Niccolò Del Pela (Zenith Prato)
Promozione, girone A
XV giornata
|Urbino Taccola
|0-2 N. Susini (Rig.) (45′ st), R. Tortelli
|San Piero a Sieve
|MVP: NIccolò Susini (San Piero a Sieve)
Promozione, girone B
XIV giornata
|Colli Marittimi
|T. Pannocchi (42′ pt) 1-5 A. Sgariglia (4′ pt), A. Carnieri (18′ pt), F. Moscati (28′ pt), C. Macchia (33′ pt), C. Macchia (17′ st)
|Castiglioncello
|MVP: Cosimo Macchia (Castiglioncello)
|Cuoiopelli
|0-0
|Atletico Piombino
|MVP: Nico Coluccia (Cuoiopelli)
|Mobilieri Ponsacco
|L. Marrocco, E. Taraj, E. Taraj, G. Giusti 4-0
|Saline
|MVP: Eneri Taraj (Mobilieri Ponsacco)
|San Miniato Basso Calcio
|0-1 R. Corrado
|Atletico Maremma
|MVP: Roberto Corrado (Atletico Maremma)
Prima Categoria, girone A
XIV giornata
|Migliarino Vecchiano
|0-1 T. Dell’Amico
|Carrarese Giovani
|MVP: Mattia Gennaro Cardillo (Carrarese Giovani)
|Calci 2016
|V. Carlucci 1-0
|Corsagna
|MVP: Vito Carlucci (Calci 2016)
Prima Categoria, girone B
XIV giornata
|CQS Tempio Chiazzano
|0-1 M. Maccari (Rig.)
|Stella Rossa
|MVP: Marco Poggiani (CQS Tempio Chiazzano)
|Bellaria Cappuccini
|G. Martolini 1-2 L. Biagioni, M. Fusco
|Intercomunale Monsummano
|MVP: Lorenzo Biagioni (Intercomunale Monsummano)
|San Miniato
|A. Faraoni, S. Borghini, A. Faraoni 3-2 A. Petrucci, E. Tocci
|Montagna Pistoiese
|MVP: Andrea Faraoni (San Miniato)
|Fornacette Casarosa
|G. Micheletti 1-0
|Maliseti Seano
|MVP: Gabriele Micheletti (Fornacette Casarosa)
|Staffoli
|0-1 T. Balli (47′ st)
|AM Aglianese
|MVP: Tommaso Biagioni (AM Aglianese)
Prima Categoria, girone D
XIV giornata
|Acciaiolo Calcio
|G. Facenna 1-1 F. Cacciapuoti
|Selvatelle
|MVP: Gabriele Facenna (Acciaiolo Calcio)
|Geotermica
|M. Mori (1′ pt), T. Simonini (59′ pt) 2-1 M. Marianelli (14′ pt)
|Capannoli San Bartolomeo
|MVP: Tommaso Simonini (Geotermica)
|Forcoli Calcio 1921
|0-1
L. Pantani
|Venturina Calcio
|MVP: Lorenzo Pantani (Venturina Calcio)
|Pecciolese
|D. Di Fiandra, A. Prete, S. D’Amore, D. Di Fiandra 4-0
|Ponsacco 1920
|MVP: Diego Di Fiandra (Pecciolese)
|Pomarance
|N. Landi 2-2 E. Salvadori, S. Agostini (Rig.)
|Atletico Etruria
|MVP: Edoardo Salvadori (Atletico Etruria)
Seconda Categoria, girone G
XIV giornata
|Tirrenia
|0-0
|Ponte a Cappiano
|MVP: Yuri Bucchioni (Ponte a Cappiano)
|Capanne Calcio 1989
|E. Kodraziu 1-1 R. Ficini
|Porta a Lucca
|MVP: Emirald Kodraziu (Capanne Calcio 1989)
|Castelfranco Calcio
|S. Salvadori (20′ st), D. Rinaldi (47′ st) 2-1 E. Rexhepaj (27′ pt)
|La Corte
|MVP: Daniele Rinaldi (Castelfranco Calcio)
|Atletico Cascina
|A. Ventavoli (Rig.), A. D’Alessio, A. Amoroso, C. Ascione 4-0
|Sanromanese Valdarno
|MVP: Ascanio D’Alessio (Atletico Cascina)
|Aurora Montaione
|S. Ciampolini 1-1 L. Barletta (27′ pt)
|Pontasserchio
|MVP: Luigi Barletta (Pontasserchio)
|Crespina Calcio
|F. Melani (10′ st), A. Bianco (27′ st) 2-0
|Corazzano
|MVP: Fabio Melani (Crespina Calcio)
|Pisa Ovest
|0-0
|San Prospero Navacchio
|Sextum Bientina
|1-1 A. Botrini
|Santa Maria a Monte
|MVP: Alessio Botrini (Santa Maria a Monte)
Seconda Categoria, girone H
XIV giornata
|Castelnuovo Val di Cecina
|0-2 M. Gulì, A. Bernardini
|La Cantera Gabbro
|MVP: Matteo Gulì (La Cantera Gabbro)
|Terricciola 1975
|L. Bracci (29′ pt), G. Nocera (20′ st) 2-1 F. Lanzavolpe (30′ st)
|Livorno 9 Boca
|MVP: Giovanni Nocera (Terricciola 1975)
|Volterrana 2016
|L. Taddeini 1-2 M. De Crescenzo, P. Marini
|Porto Azzurro
|MVP: Pietro Marini (Porto Azzurro)
Terza Categoria, Pisa – girone A
XII giornata
|Atletico Pisa
|V. Lacerca (5′ pt) 1-3 F. Giuntini, S. Bigazzi, S. Bigazzi
|Fabbrica Calcio 2024
|MVP: Samuele Bigazzi (Fabbrica Calcio 2024)
|Nuova Popolare CEP
|0-4
S. Rosato (8′ pt), S. Rosato (20′ pt), T. Benvenuti (Rig.) (20′ st), A. Sangiorgi (40′ st)
|Ponteginori 1929
|MVP: Samuele Rosato (Ponteginori 1929)
|Montefoscoli Calcio
|A. Del Bono (1′ st), F. Bertini (43′ st) 2-1 C. Cavallo (5′ pt)
|Antonio Bellani
|MVP: Andrea Del Bono (Montefoscoli Calcio)
|Lajatico
|A. Ragoni
1-1 M. Soldato
|Amatori Saline
|MVP: Mattia Soldato (Amatori Saline)
|Filettole Calcio
|L. Dapelo, M. Patacchini, S. Ciardelli 3-1 D. Pettenon (16′ pt)
|Marinese 1925
|MVP: Samuele Ciardelli (Filettole Calcio)
|Sporting Volterra
|0-2 A. Gioli, T. Degl’innocenti
|Scintilla 1945
|MVP: Alessio Gioli (Scintilla 1945)
|San Frediano Calcio
|A. Sarnelli, M. Cei 2-2 P. Bakalli, G. Pantani
|Legoli 1994
|MVP: Matteo Cei (San Frediano Calcio)
|riposa
|Golena d’Arno
Terza Categoria, Pisa – girone B
XII giornata
|Zambra San Vico
|0-0
|Castel del Bosco
|MVP: Matteo Vannucci (Castel del Bosco)
|Giovani Fucecchio 2000
|H. Arbia (6′ pt), F. Cerri (18′ st), L. Susini (26′ st) 3-3 M. Felici (15′ pt), D. Novelli (22′ pt), F. Simoncini (29′ st)
|Marciana 2.0
|MVP: Mattia Felici (Marciana 2.0)
|La Borra
|M. Tozzi, N. Bagnoli, C. Ciummei, M. Daini 4-2 A. Brogi, A. Brogi
|Via di Corte
|MVP: Andrea Brogi (Via di Corte)
|Città di Montopoli
|M. Putignano 1-2 G. Botti, M. Damiano
|Santacroce Calcio
|MVP: Matteo Damiano (Santacroce calcio)
|Monteserra
|0-2 T. Grassi, L. Maurelli
|La Fornace
|MVP: Lorenzo Maurelli (La Fornace)
|Perignano
|Y. Ciolli 1-1 G. Di Benedetto
|Treggiaia
|MVP: Giulio Di Benedetto (Treggiaia)
|Atletico Le Melorie
|S. Balla (Rig.) 1-3 A. Bagnoli, V. Pisano, A. Bagnoli (Rig.)
|Ponte a Elsa 2005
|MVP: Alessandro Bagnoli (Ponte a Elsa 2005)
|riposa
|Stella Azzurra
Terza Categoria, Livorno – girone unico
XII giornata
|Accademia Cecina
|0-2 L. Cavallini, L. Cavallini
|Monteverdi 2006
|MVP: Luca Cavallini (Monteverdi 2006)
|Sporting Club Rosignano
|E. Orlandini, M. Cirinei, E. Orlandini 3-1 A. Konate
|Sasso Pisano
|MVP: Emanuele Orlandini (Sporting Club Rosignano)
Terza Categoria, Lucca – girone B
XI giornata
|Lido di Camaiore
|M. Giovannini, Autorete 2-2 M. Lobue (15′ st), L. Carmignani (30′ st)
|Pappiana
|MVP: Matteo Lo Bue (Pappiana)
