L’Urbino Taccola di Uliveto Terme sempre più ultimo, il Mobilieri Ponsacco sempre più primo

Written by Leonardo Miraglia• 2:24 pm• Calcio dilettanti

Pisa (lunedì, 22 dicembre 2025) — Fra l’anticipo di venerdì 19 e le partite di sabato 20 e domenica 21 dicembre si sono tenuti tutti gli incontri dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del nostra zona.

di Leonardo Miraglia

Questi i risultati degli incontri e le classifiche aggiornate:

Serie D, girone D

XVII giornata

Trevigliese M. Pesenti (38′ st) 1-1 E. Sichi (21′ pt) Tuttocuoio 1957 MVP: Massimiliano Pesenti (Treviglianese)

Eccellenza, girone A

XVII giornata

Cenaia 1969 D. Puleo (20′ pt) 1-1 G. Corsi (43′ st) Montespertoli MVP: Daniele Puleo (Cenaia 1969) Fratres Perignano 2019 M. Giordani (25′ st), M. Garunja (46′ st) 2-0 Larcianese MVP: Marco Giordani (Fratres Perignano 2019) Zenith Prato N. Del Pela (4′ st) 1-0 San Giuliano MVP: Niccolò Del Pela (Zenith Prato)

Promozione, girone A

XV giornata

Urbino Taccola 0-2 N. Susini (Rig.) (45′ st), R. Tortelli San Piero a Sieve MVP: NIccolò Susini (San Piero a Sieve)

Promozione, girone B

XIV giornata

Colli Marittimi T. Pannocchi (42′ pt) 1-5 A. Sgariglia (4′ pt), A. Carnieri (18′ pt), F. Moscati (28′ pt), C. Macchia (33′ pt), C. Macchia (17′ st) Castiglioncello MVP: Cosimo Macchia (Castiglioncello) Cuoiopelli 0-0 Atletico Piombino MVP: Nico Coluccia (Cuoiopelli) Mobilieri Ponsacco L. Marrocco, E. Taraj, E. Taraj, G. Giusti 4-0 Saline MVP: Eneri Taraj (Mobilieri Ponsacco) San Miniato Basso Calcio 0-1 R. Corrado Atletico Maremma MVP: Roberto Corrado (Atletico Maremma)

Prima Categoria, girone A

XIV giornata

Migliarino Vecchiano 0-1 T. Dell’Amico Carrarese Giovani MVP: Mattia Gennaro Cardillo (Carrarese Giovani) Calci 2016 V. Carlucci 1-0 Corsagna MVP: Vito Carlucci (Calci 2016)

Prima Categoria, girone B

XIV giornata

CQS Tempio Chiazzano 0-1 M. Maccari (Rig.) Stella Rossa MVP: Marco Poggiani (CQS Tempio Chiazzano) Bellaria Cappuccini G. Martolini 1-2 L. Biagioni, M. Fusco Intercomunale Monsummano MVP: Lorenzo Biagioni (Intercomunale Monsummano) San Miniato A. Faraoni, S. Borghini, A. Faraoni 3-2 A. Petrucci, E. Tocci Montagna Pistoiese MVP: Andrea Faraoni (San Miniato) Fornacette Casarosa G. Micheletti 1-0 Maliseti Seano MVP: Gabriele Micheletti (Fornacette Casarosa) Staffoli 0-1 T. Balli (47′ st) AM Aglianese MVP: Tommaso Biagioni (AM Aglianese)

Prima Categoria, girone D

XIV giornata

Acciaiolo Calcio G. Facenna 1-1 F. Cacciapuoti Selvatelle MVP: Gabriele Facenna (Acciaiolo Calcio) Geotermica M. Mori (1′ pt), T. Simonini (59′ pt) 2-1 M. Marianelli (14′ pt) Capannoli San Bartolomeo MVP: Tommaso Simonini (Geotermica) Forcoli Calcio 1921 0-1

L. Pantani Venturina Calcio MVP: Lorenzo Pantani (Venturina Calcio) Pecciolese D. Di Fiandra, A. Prete, S. D’Amore, D. Di Fiandra 4-0 Ponsacco 1920 MVP: Diego Di Fiandra (Pecciolese) Pomarance N. Landi 2-2 E. Salvadori, S. Agostini (Rig.) Atletico Etruria MVP: Edoardo Salvadori (Atletico Etruria)

Seconda Categoria, girone G

XIV giornata

Tirrenia 0-0 Ponte a Cappiano MVP: Yuri Bucchioni (Ponte a Cappiano) Capanne Calcio 1989 E. Kodraziu 1-1 R. Ficini Porta a Lucca MVP: Emirald Kodraziu (Capanne Calcio 1989) Castelfranco Calcio S. Salvadori (20′ st), D. Rinaldi (47′ st) 2-1 E. Rexhepaj (27′ pt) La Corte MVP: Daniele Rinaldi (Castelfranco Calcio) Atletico Cascina A. Ventavoli (Rig.), A. D’Alessio, A. Amoroso, C. Ascione 4-0 Sanromanese Valdarno MVP: Ascanio D’Alessio (Atletico Cascina) Aurora Montaione S. Ciampolini 1-1 L. Barletta (27′ pt) Pontasserchio MVP: Luigi Barletta (Pontasserchio) Crespina Calcio F. Melani (10′ st), A. Bianco (27′ st) 2-0 Corazzano MVP: Fabio Melani (Crespina Calcio) Pisa Ovest 0-0 San Prospero Navacchio Sextum Bientina 1-1 A. Botrini Santa Maria a Monte MVP: Alessio Botrini (Santa Maria a Monte)

Seconda Categoria, girone H

XIV giornata

Castelnuovo Val di Cecina 0-2 M. Gulì, A. Bernardini La Cantera Gabbro MVP: Matteo Gulì (La Cantera Gabbro) Terricciola 1975 L. Bracci (29′ pt), G. Nocera (20′ st) 2-1 F. Lanzavolpe (30′ st) Livorno 9 Boca MVP: Giovanni Nocera (Terricciola 1975) Volterrana 2016 L. Taddeini 1-2 M. De Crescenzo, P. Marini Porto Azzurro MVP: Pietro Marini (Porto Azzurro)

Terza Categoria, Pisa – girone A

XII giornata

Atletico Pisa V. Lacerca (5′ pt) 1-3 F. Giuntini, S. Bigazzi, S. Bigazzi Fabbrica Calcio 2024 MVP: Samuele Bigazzi (Fabbrica Calcio 2024) Nuova Popolare CEP 0-4

S. Rosato (8′ pt), S. Rosato (20′ pt), T. Benvenuti (Rig.) (20′ st), A. Sangiorgi (40′ st) Ponteginori 1929 MVP: Samuele Rosato (Ponteginori 1929) Montefoscoli Calcio A. Del Bono (1′ st), F. Bertini (43′ st) 2-1 C. Cavallo (5′ pt) Antonio Bellani MVP: Andrea Del Bono (Montefoscoli Calcio) Lajatico A. Ragoni

1-1 M. Soldato Amatori Saline MVP: Mattia Soldato (Amatori Saline) Filettole Calcio L. Dapelo, M. Patacchini, S. Ciardelli 3-1 D. Pettenon (16′ pt) Marinese 1925 MVP: Samuele Ciardelli (Filettole Calcio) Sporting Volterra 0-2 A. Gioli, T. Degl’innocenti Scintilla 1945 MVP: Alessio Gioli (Scintilla 1945) San Frediano Calcio A. Sarnelli, M. Cei 2-2 P. Bakalli, G. Pantani Legoli 1994 MVP: Matteo Cei (San Frediano Calcio) riposa Golena d’Arno

Terza Categoria, Pisa – girone B

XII giornata

Zambra San Vico 0-0 Castel del Bosco MVP: Matteo Vannucci (Castel del Bosco) Giovani Fucecchio 2000 H. Arbia (6′ pt), F. Cerri (18′ st), L. Susini (26′ st) 3-3 M. Felici (15′ pt), D. Novelli (22′ pt), F. Simoncini (29′ st) Marciana 2.0 MVP: Mattia Felici (Marciana 2.0) La Borra M. Tozzi, N. Bagnoli, C. Ciummei, M. Daini 4-2 A. Brogi, A. Brogi Via di Corte MVP: Andrea Brogi (Via di Corte) Città di Montopoli M. Putignano 1-2 G. Botti, M. Damiano Santacroce Calcio MVP: Matteo Damiano (Santacroce calcio) Monteserra 0-2 T. Grassi, L. Maurelli La Fornace MVP: Lorenzo Maurelli (La Fornace) Perignano Y. Ciolli 1-1 G. Di Benedetto Treggiaia MVP: Giulio Di Benedetto (Treggiaia) Atletico Le Melorie S. Balla (Rig.) 1-3 A. Bagnoli, V. Pisano, A. Bagnoli (Rig.) Ponte a Elsa 2005 MVP: Alessandro Bagnoli (Ponte a Elsa 2005) riposa Stella Azzurra

Terza Categoria, Livorno – girone unico

XII giornata

Accademia Cecina 0-2 L. Cavallini, L. Cavallini Monteverdi 2006 MVP: Luca Cavallini (Monteverdi 2006) Sporting Club Rosignano E. Orlandini, M. Cirinei, E. Orlandini 3-1 A. Konate Sasso Pisano MVP: Emanuele Orlandini (Sporting Club Rosignano)

Terza Categoria, Lucca – girone B

XI giornata

Lido di Camaiore M. Giovannini, Autorete 2-2 M. Lobue (15′ st), L. Carmignani (30′ st) Pappiana MVP: Matteo Lo Bue (Pappiana)

Info tratte da www.tuttocampo.it

Last modified: Dicembre 22, 2025