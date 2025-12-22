Written by Dicembre 22, 2025 2:24 pm Calcio dilettanti

L’Urbino Taccola di Uliveto Terme sempre più ultimo, il Mobilieri Ponsacco sempre più primo

Pisa (lunedì, 22 dicembre 2025) — Fra l’anticipo di venerdì 19 e le partite di sabato 20 e domenica 21 dicembre si sono tenuti tutti gli incontri dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del nostra zona.

di Leonardo Miraglia

Questi i risultati degli incontri e le classifiche aggiornate:

Serie D, girone D

XVII giornata

TreviglieseM. Pesenti (38′ st) 1-1 E. Sichi (21′ pt)Tuttocuoio 1957MVP: Massimiliano Pesenti (Treviglianese)

Eccellenza, girone A

XVII giornata

Cenaia 1969D. Puleo (20′ pt) 1-1 G. Corsi (43′ st)MontespertoliMVP: Daniele Puleo (Cenaia 1969)
Fratres Perignano 2019M. Giordani (25′ st), M. Garunja (46′ st) 2-0LarcianeseMVP: Marco Giordani (Fratres Perignano 2019)
Zenith PratoN. Del Pela (4′ st) 1-0San GiulianoMVP: Niccolò Del Pela (Zenith Prato)

Promozione, girone A

XV giornata

Urbino Taccola0-2 N. Susini (Rig.) (45′ st), R. TortelliSan Piero a SieveMVP: NIccolò Susini (San Piero a Sieve)

Promozione, girone B

XIV giornata

Colli MarittimiT. Pannocchi (42′ pt) 1-5 A. Sgariglia (4′ pt), A. Carnieri (18′ pt), F. Moscati (28′ pt), C. Macchia (33′ pt), C. Macchia (17′ st)CastiglioncelloMVP: Cosimo Macchia (Castiglioncello)
Cuoiopelli0-0Atletico PiombinoMVP: Nico Coluccia (Cuoiopelli)
Mobilieri PonsaccoL. Marrocco, E. Taraj, E. Taraj, G. Giusti 4-0SalineMVP: Eneri Taraj (Mobilieri Ponsacco)
San Miniato Basso Calcio0-1 R. CorradoAtletico MaremmaMVP: Roberto Corrado (Atletico Maremma)

Prima Categoria, girone A

XIV giornata

Migliarino Vecchiano0-1 T. Dell’AmicoCarrarese GiovaniMVP: Mattia Gennaro Cardillo (Carrarese Giovani)
Calci 2016V. Carlucci 1-0CorsagnaMVP: Vito Carlucci (Calci 2016)

Prima Categoria, girone B

XIV giornata

CQS Tempio Chiazzano0-1 M. Maccari (Rig.)Stella RossaMVP: Marco Poggiani (CQS Tempio Chiazzano)
Bellaria CappucciniG. Martolini 1-2 L. Biagioni, M. FuscoIntercomunale MonsummanoMVP: Lorenzo Biagioni (Intercomunale Monsummano)
San MiniatoA. Faraoni, S. Borghini, A. Faraoni 3-2 A. Petrucci, E. TocciMontagna PistoieseMVP: Andrea Faraoni (San Miniato)
Fornacette CasarosaG. Micheletti 1-0Maliseti SeanoMVP: Gabriele Micheletti (Fornacette Casarosa)
Staffoli0-1 T. Balli (47′ st)AM AglianeseMVP: Tommaso Biagioni (AM Aglianese)

Prima Categoria, girone D

XIV giornata

Acciaiolo CalcioG. Facenna 1-1 F. CacciapuotiSelvatelleMVP: Gabriele Facenna (Acciaiolo Calcio)
GeotermicaM. Mori (1′ pt), T. Simonini (59′ pt) 2-1 M. Marianelli (14′ pt)Capannoli San BartolomeoMVP: Tommaso Simonini (Geotermica)
Forcoli Calcio 19210-1
L. Pantani		Venturina CalcioMVP: Lorenzo Pantani (Venturina Calcio)
PeccioleseD. Di Fiandra, A. Prete, S. D’Amore, D. Di Fiandra 4-0Ponsacco 1920MVP: Diego Di Fiandra (Pecciolese)
PomaranceN. Landi 2-2 E. Salvadori, S. Agostini (Rig.)Atletico EtruriaMVP: Edoardo Salvadori (Atletico Etruria)

Seconda Categoria, girone G

XIV giornata

Tirrenia0-0Ponte a CappianoMVP: Yuri Bucchioni (Ponte a Cappiano)
Capanne Calcio 1989E. Kodraziu 1-1 R. FiciniPorta a LuccaMVP: Emirald Kodraziu (Capanne Calcio 1989)
Castelfranco CalcioS. Salvadori (20′ st), D. Rinaldi (47′ st) 2-1 E. Rexhepaj (27′ pt)La CorteMVP: Daniele Rinaldi (Castelfranco Calcio)
Atletico CascinaA. Ventavoli (Rig.), A. D’Alessio, A. Amoroso, C. Ascione 4-0Sanromanese ValdarnoMVP: Ascanio D’Alessio (Atletico Cascina)
Aurora MontaioneS. Ciampolini 1-1 L. Barletta (27′ pt)PontasserchioMVP: Luigi Barletta (Pontasserchio)
Crespina CalcioF. Melani (10′ st), A. Bianco (27′ st) 2-0CorazzanoMVP: Fabio Melani (Crespina Calcio)
Pisa Ovest0-0San Prospero Navacchio
Sextum Bientina1-1 A. Botrini Santa Maria a MonteMVP: Alessio Botrini (Santa Maria a Monte)

Seconda Categoria, girone H

XIV giornata

Castelnuovo Val di Cecina0-2 M. Gulì, A. BernardiniLa Cantera GabbroMVP: Matteo Gulì (La Cantera Gabbro)
Terricciola 1975L. Bracci (29′ pt), G. Nocera (20′ st) 2-1 F. Lanzavolpe (30′ st)Livorno 9 BocaMVP: Giovanni Nocera (Terricciola 1975)
Volterrana 2016L. Taddeini 1-2 M. De Crescenzo, P. MariniPorto AzzurroMVP: Pietro Marini (Porto Azzurro)

Terza Categoria, Pisa – girone A

XII giornata

Atletico PisaV. Lacerca (5′ pt) 1-3 F. Giuntini, S. Bigazzi, S. BigazziFabbrica Calcio 2024MVP: Samuele Bigazzi (Fabbrica Calcio 2024)
Nuova Popolare CEP 0-4
S. Rosato (8′ pt), S. Rosato (20′ pt), T. Benvenuti (Rig.) (20′ st), A. Sangiorgi (40′ st)		Ponteginori 1929MVP: Samuele Rosato (Ponteginori 1929)
Montefoscoli CalcioA. Del Bono (1′ st), F. Bertini (43′ st) 2-1 C. Cavallo (5′ pt)Antonio BellaniMVP: Andrea Del Bono (Montefoscoli Calcio)
LajaticoA. Ragoni
1-1 M. Soldato		Amatori SalineMVP: Mattia Soldato (Amatori Saline)
Filettole CalcioL. Dapelo, M. Patacchini, S. Ciardelli 3-1 D. Pettenon (16′ pt)Marinese 1925MVP: Samuele Ciardelli (Filettole Calcio)
Sporting Volterra0-2 A. Gioli, T. Degl’innocentiScintilla 1945MVP: Alessio Gioli (Scintilla 1945)
San Frediano CalcioA. Sarnelli, M. Cei 2-2 P. Bakalli, G. PantaniLegoli 1994MVP: Matteo Cei (San Frediano Calcio)
riposaGolena d’Arno

Terza Categoria, Pisa – girone B

XII giornata

Zambra San Vico0-0Castel del BoscoMVP: Matteo Vannucci (Castel del Bosco)
Giovani Fucecchio 2000H. Arbia (6′ pt), F. Cerri (18′ st), L. Susini (26′ st) 3-3 M. Felici (15′ pt), D. Novelli (22′ pt), F. Simoncini (29′ st)Marciana 2.0MVP: Mattia Felici (Marciana 2.0)
La BorraM. Tozzi, N. Bagnoli, C. Ciummei, M. Daini 4-2 A. Brogi, A. BrogiVia di CorteMVP: Andrea Brogi (Via di Corte)
Città di MontopoliM. Putignano 1-2 G. Botti, M. DamianoSantacroce CalcioMVP: Matteo Damiano (Santacroce calcio)
Monteserra0-2 T. Grassi, L. MaurelliLa FornaceMVP: Lorenzo Maurelli (La Fornace)
PerignanoY. Ciolli 1-1 G. Di BenedettoTreggiaiaMVP: Giulio Di Benedetto (Treggiaia)
Atletico Le MelorieS. Balla (Rig.) 1-3 A. Bagnoli, V. Pisano, A. Bagnoli (Rig.)Ponte a Elsa 2005MVP: Alessandro Bagnoli (Ponte a Elsa 2005)
riposaStella Azzurra

Terza Categoria, Livorno – girone unico

XII giornata

Accademia Cecina0-2 L. Cavallini, L. CavalliniMonteverdi 2006MVP: Luca Cavallini (Monteverdi 2006)
Sporting Club RosignanoE. Orlandini, M. Cirinei, E. Orlandini 3-1 A. KonateSasso PisanoMVP: Emanuele Orlandini (Sporting Club Rosignano)

Terza Categoria, Lucca – girone B

XI giornata

Lido di CamaioreM. Giovannini, Autorete 2-2 M. Lobue (15′ st), L. Carmignani (30′ st)PappianaMVP: Matteo Lo Bue (Pappiana)

Info tratte da www.tuttocampo.it

