Il Pontedera pareggia a Livorno ma resta penulltimo in classifica

Pisa (lunedì, 22 dicembre 2025) — Sabato 20 dicembre il Pontedera ha giocato sul prato del Livorno nella da me cosiddetta “sfida all’OK Corral” data l’importanza letale della sfida.
di Leonardo Miraglia
Purtroppo, l’incontro è finito con uno svilente pareggio per 2 a 2 che a parte il numero delle reti segnate non porta nessun vantaggio alla squadra della Valdera e la relega in un desolante penultimo posto in classifica.
Questi il tabellino e la classifica aggiornata:
Livorno – Pontedera 2 – 2
MARCATORI: 25′ pt S. Di Carmine (L), 16′ st H. Nabian (P), 30′ st F. Faggi (P), 34′ st S. Di Carmine (L)
MVP: Samuel Di Carmine (Pontedera)
LIVORNO (4-3-1-2): J. Seghetti, J. Mawete, M. Noce, L. Baldi, E. Antoni, F. Marchesi, K. Biondi (↓ 15′ st), Z. Hamlili (↓ 38′ st), D. Peralta (↓ 38′ st), F. Dionisi (↓ 15′ st), S. Di Carmine
A disposizione: F. Tani, D. Ciobanu, D. Gentile, M. Odjer (↑ 38′ st), S. Nwachukwu, A. Malva, S. Ghezzi, A. Calvosa, L. Panaioli, M. Panattoni (↑ 38′ st), K. Haveri, L. Bonassi (↑ 15′ st), A. Cioffi (↑ 15′ st)
All: Venturato Roberto
PONTEDERA (4-3-2-1): T. Vannucchi, C. Cerretti, E. Vona, L. Paolieri (↓ 11′ st), G. Perretta, F. Faggi, M. Manfredonia, J. Scaccabarozzi, P. Vitali, H. Nabian, J. Tarantino (↓ 11′ st)
A disposizione: V. Biagini, N. Strada, R. Giacomelli, S. Milazzo, O. Gueye, F. Migliardi (↑ 11′ st), R. Pietrelli, R. Bassanini, M. Tempre, A. Coviello, L. Beghetto, G. Battimelli (↑ 11′ st)
All: Menichini Leonardo
AMMONITI: 29′ st F. Marchesi (L), 13′ st D. Peralta (L), 52′ st M. Panattoni (L), 32′ pt C. Cerretti (P), 31′ st F. Faggi (P), 43′ st M. Manfredonia (P)
ARBITRO: G. Sacchi
ASSISTENTI: S. Daljit, E. Bracaccini
STADIO: Armando Picchi, Livorno