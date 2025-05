L’Università di Pisa vince il titolo italiano ai campionati di nuoto universitari

Written by admin• 12:46 pm• Attualità, Pisa, Sport

PISA – La squadra dell’Università di Pisa, integrata da un buon numero di elementi che lavorano nell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, ha vinto il titolo italiano ai campionati nazionali universitari di nuoto, svoltasi a Chieti il 17 e 18 maggio.

Oltre ad avere conquistato il primo posto nella classifica a squadre, precedendo Bologna e Cosenza-Rende, gli atleti pisani sono tornati a casa con un bottino di ben 28 ori, 10 argenti (dei quali 2 in staffetta) e 5 bronzi.

Per quanto riguarda il personale che lavora in Aoup, la Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica ha vinto 4 ori e un bronzo individuale: oro a Lapo Taddei nei 50 SL (migliore prestazione assoluta della manifestazione) e nei 100 MX (seconda migliore prestazione assoluta) M35 (oltre a due argenti nella 5×50 MX e nella 4×50 SL) ed a Tommaso Brocchini, che si è aggiudicato il titolo italiano nei 50 e 100 RN M30 oltre alla terza migliore prestazione assoluta in quest’ultima gara, bronzo a Stefano Adami nei 50 SL M30.

Daniele Cati, specializzandosi in Allergologia, ha vinto l’oro nei 50 SL (con la seconda prestazione assoluta) e nei 50 DS M40 (oltre ad un argento nella staffetta 4×50 SL); Roberto D’Ischia della Sezione dipartimentale Malattie infiammatorie croniche intestinali, si è laureato campione italiano M35 con le due migliori prestazioni assolute nei 50 e 100 FA; Antonio Dore, che lavora in Radiologia interventistica, ha vinto 200 e 100 SL (seconda migliore prestazione assoluta) nella categoria M30; Claudio Traino, dell’Unità operativa Fisica sanitaria, ha vinto 50 e 100 FA (seconda migliore prestazione assoluta) nella categoria M60.

Nella stessa categoria Ferdinando Rognini dell’Unità operativa Otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria ha vinto i 100 MX mentre si è dovuto accontentare per pochissimo della medaglia d’argento nei 50 SL ed Elisa Mambrini, dell’Unità operativa Innovazione e sviluppo, ha vinto un argento nei 50 ed un bronzo nei 100 RN M30 (con la terza migliore prestazione assoluta della manifestazione).

L’evento è stato organizzato tra le corsie dell’Esa Life Stadio del Nuoto di Chieti dal Circolo ricreativo Ateneo Dannunziano mentre, per quanto riguarda l’ateneo pisano, il coordinamento e l’organizzazione sono stati curati da Chiara Caccamo, responsabile nuoto del Circolo ricreativo dipendenti universitari dell’Università di Pisa, presieduto da Federico Soldani.

Last modified: Maggio 22, 2025