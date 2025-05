Serata di spettacolo della scuola di teatro Tragicomica al CineClub Arsenale

Written by admin• 12:35 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Volge al termine il terzo anno di ‘Tragicomica’, la Scuola di Teatro nata all’interno del Cineclub Arsenale e diretta da Ubaldo Pantani .

Anche quest’anno Pantani, allievo di Giorgio Albertazzi e da anni protagonista in tv, insieme allo sceneggiatore Valerio Acampora , hanno portato avanti il progetto nato per insegnare a “fare il comico, seriamente”, dando vita a Tragicomica On Stage , una serata di teatro con due nuovi spettacoli inediti che andranno in scena venerdì 23 maggio alle 21 nella sala Sammartino dell’Arsenale.

Lo spettacolo STORIE PESE VOL.2 vedrà andare in scena Federico Bartalotta, Giorgio Como, Peter D’Ascenzo, Giacomo Giustizieri, Matteo Radi, Riccardo Santaguida, Sandro Scimone e Marco Vincent, mentre LIEVITO è lo spettacolo di e con Stefano Giolli.

