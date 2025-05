Azienda USL Toscana nord ovest: potenziato per l’estate il personale infermieristico e ostetrico

Written by admin• 12:53 pm• Attualità, Pisa

PISA – Per garantire un’assistenza adeguata nel periodo estivo e rispondere all’aumento di afflusso nelle strutture sanitarie, soprattutto in alcune specifiche aree nei mesi tra giugno e settembre, l’Azienda USL Toscana nord ovest ha predisposto un piano di rafforzamento che prevede assunzioni in particolare nei settori più a rischio, come ad esempio le strutture di Pronto Soccorso.

Per quanto riguarda in maniera particolare il personale infermieristico, l’Asl ha autorizzato un potenziamento complessivo di 80 infermieri, 50 operatori socio sanitari (OSS) e 8 ostetriche, da assumere a tempo determinato (almeno per 6 mesi) o tramite contratti di somministrazione di lavoro.

Le assunzioni saranno distribuite tra le varie zone e setting ospedalieri e territoriali, sulla base dei fabbisogni e delle necessità rilevate, con l’obiettivo di intervenire sulle situazioni più critiche, spesso causate anche da assenze medio-lunghe e certificazioni medico competenti, che incidono sull’organizzazione complessiva delle attività assistenziali.

Inoltre, sono stati autorizzati 120 posti per gestire il turn-over infermieristico e altri 29 posti a tempo indeterminato per OSS.

Uno sforzo notevole per l’Azienda sanitaria che punta così a garantire la continuità assistenziale, a gestire l’incremento estivo della domanda di servizi e a permettere al personale di fruire delle ferie estive.

“Come Direzione – evidenzia la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani -, insieme ai singoli Dipartimenti e in particolare, in questo caso, d’accordo con il direttore del dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche Andrea Lenzini, siamo costantemente impegnati nel monitorare le consistenze organiche nei diversi setting assistenziali, sia a livello ospedaliero che territoriale, in tutte le realtà aziendali.

L’obiettivo principale è garantire la continuità dei servizi, considerando sia la complessità assistenziale sia il necessario bilanciamento dello skill-mix infermieristico, ostetrico e OSS, calcolato sui numeri del personale disponibile.

Il piano estivo di assunzioni, partito in realtà già dallo scorso mese di marzo, si concentra sui settori più interessati dall’aumento di afflusso ma risponde ad un disegno aziendale complessivo e rappresenta solo una parte di un più ampio programma di reclutamento, che potrà essere sviluppato nella sua interezza concluse le procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato del personale infermieristico e ostetrico.

L’auspicio è che il rinforzo degli organici infermieristici possa contribuire a ridurre la pressione sul personale attualmente in servizio, con conseguenti benefici per i cittadini.

Colgo l’occasione per ringraziare, per il loro impegno quotidiano, gli infermieri e gli OSS e più in generale gli oltre 14.000 professionisti della nostra Asl, che svolgono con competenza, impegno e umanità un lavoro di straordinaria importanza, con l’obiettivo di venire incontro alle esigenze quotidiane della popolazione”.

