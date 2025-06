L’Università di Pisa rilancia l’Erasmus Italiano: aperto il bando 2025/2026

Written by admin• 11:58 am• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Dopo il successo della prima edizione, l’Università di Pisa rilancia l’Erasmus Italiano, il programma di mobilità nazionale pensato per favorire lo scambio di esperienze formative tra atenei italiani. Il bando per l’anno accademico 2025/2026 è online e introduce numerose novità per ampliare le opportunità e rendere il progetto sempre più inclusivo.

Il programma, nato nel 2024, permette a studentesse e studenti di svolgere un periodo di studio in un’altra università italiana, arricchendo il proprio percorso formativo all’interno del sistema universitario nazionale. Il soggiorno potrà durare da 3 a 6 mesi, con un contributo mensile di 600 euro per gli aventi diritto. La scadenza per presentare domanda è il 15 luglio 2025.

Quest’anno l’offerta si amplia sia per aree disciplinari che per università coinvolte. Oltre agli accordi già attivi nel 2024, l’Ateneo pisano ha stretto nuove convenzioni con l’Università di Brescia, l’Università di Palermo e l’Università di Cassino, che si aggiungono a quelle con le università di Napoli Federico II, Padova, Pavia, Roma Tre e Torino. In totale, sono oltre 100 i corsi di studio disponibili, tra lauree triennali e magistrali.

Nella precedente edizione, 5 studentesse e studenti pisani hanno partecipato al programma, mentre 18 sono arrivati a Pisa da altri atenei. Un’esperienza positiva che ha unito formazione, scambio culturale e crescita personale.

“L’Erasmus Italiano è un’occasione unica per vivere l’università da un altro punto di vista, sperimentando nuovi approcci didattici e stringendo relazioni con persone e luoghi diversi – spiega il prorettore alla Didattica Giovanni Paoletti –. Il tutto garantito da un pieno riconoscimento delle attività svolte, perfettamente integrabili nel proprio piano di studi.”

La selezione avverrà sulla base del merito accademico e della motivazione, secondo criteri analoghi a quelli del programma Erasmus internazionale. Tutte le informazioni su requisiti, modalità e tempistiche sono disponibili nel bando ufficiale.

Last modified: Giugno 26, 2025