Torna BRIGHT-NIGHT: la Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori

PISA – Venerdì 26 settembre torna la Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, l’evento promosso dalla Commissione Europea dal 2005 per avvicinare la cittadinanza alla scienza. Le protagoniste e i protagonisti saranno, come sempre, ricercatrici e ricercatori impegnati in esperimenti, dimostrazioni, laboratori e talk nelle piazze di tutta Europa.

In Toscana, la manifestazione prende il nome di BRIGHT-NIGHT – acronimo di “Brilliant Researchers Impact on Growth Health and Trust in Research” – e animerà numerose città con un ricco programma di iniziative gratuite e aperte a tutti: workshop, spettacoli, visite a musei e laboratori, oltre a molte attività dedicate a bambine, bambini e scuole.

A promuovere l’evento sono le università toscane (Firenze, Pisa, Siena, Stranieri di Siena, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, IMT Alti Studi Lucca), insieme a una rete di enti di ricerca tra cui CNR, INFN, INGV, EGO, INAF Arcetri, con il sostegno della Regione Toscana e del progetto Giovanisì.

Il tema del 2025 è l’inclusione, intesa come valore fondante della scienza: una scienza che ascolta, dialoga, coopera e mette la conoscenza al servizio di un futuro equo, sostenibile e partecipato.

BRIGHT-NIGHT è evento associato al programma europeo HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01.

