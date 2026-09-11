Written by Redazione• 12:14 pm• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – L’Università di Pisa conquista due ERC Starting Grant nella call 2026. I finanziamenti sono stati assegnati ad Alice Cortinovis, ricercatrice del Dipartimento di Informatica dell’Ateneo, e a Daniele Guerci, attualmente professore in USA presso il College William & Mary, che, grazie anche ad un finanziamento aggiuntivo di oltre 1 milione di euro messo a disposizione dall’ERC proprio per questo scopo, potrà rientrare stabilmente in Europa e svolgere il proprio progetto all’Università di Pisa.

Gli Starting Grant sono finanziamenti dello European Research Council (ERC) rivolti a ricercatrici e ricercatori nella fase iniziale della propria carriera che possono arrivare sino a 1,5 milioni di euro per cinque anni.

Alice Cortinovis ha ottenuto il finanziamento con il progetto “COSE – Robust and reliable low-rank approximation and dimension reduction with COlumn subset SElection“, dedicato allo sviluppo di nuovi metodi matematici e computazionali per estrarre informazioni da grandi quantità di dati in modo efficiente, interpretabile e affidabile. Dopo la laurea in Matematica all’Università di Pisa come allieva della Scuola Normale Superiore, Alice Cortinovis ha conseguito il dottorato alla Scuola politecnica federale di Losanna e prima di tornare a Pisa nel 2024 ha insegnato alla Stanford University.

L’ERC Starting Grant a Daniele Guerci premia “STORM – Superconductivity in Time-reversal broken ORbital Magnetic matter”, progetto che studia come magnetismo e fasi topologiche possano favorire forme nuove di superconduttività. Fisico teorico della materia condensata, Guerci ha lavorato alla SISSA, all’Université de Paris, al Flatiron Institute e al MIT.

“Ho scelto l’Università di Pisa – ha detto Guerci – perché offre un ambiente scientifico di altissimo livello per la fisica della materia, con competenze complementari e studenti molto preparati ad affrontare problemi di ricerca avanzata. È il contesto ideale per sviluppare STORM, costruire un gruppo di ricerca competitivo e favorire nuove collaborazioni tra teoria, simulazioni numeriche ed esperimenti sui materiali quantistici”.

“Due ERC Starting Grant nella call 2026 sono un risultato di grande prestigio per l’Università di Pisa e una conferma della qualità della ricerca che il nostro Ateneo esprime a livello europeo – ha dichiarato il rettore dell’Ateneo pisano Riccardo Zucchi – Gli ERC sono tra i finanziamenti più prestigiosi e competitivi in Europa: premiano l’eccellenza scientifica, ma soprattutto il coraggio di esplorare idee nuove e aprire nuove frontiere della conoscenza. Che questo riconoscimento vada a giovani ricercatori e ricercatrici lo rende ancora più importante: significa dare loro la possibilità, in una fase decisiva della carriera, di costruire una propria linea di ricerca, autonoma e ambiziosa. Il loro successo è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità”.

Last modified: Settembre 11, 2026