Written by Settembre 11, 2026 1:11 pm Pisa SC

Pisa – Virtus Entella, ecco dove seguirla in tv e alla radio

HomePisa SCPisa – Virtus Entella, ecco dove seguirla in tv e alla radio

PISA – Pisa – Virtus Entella, valevole per la quarta giornata del campionato 2026/27 di serie BKT, sarà trasmessa in diretta venerdì 11 settembre (ore 21) sulle piattaforme a pagamento DAZN e Amazon Prime.

La telecronaca per DAZN sarà affidata ad Alessandro Iori e su LaBChannel (Prime e One Football).

Flash della gara su Radio Rai (88.5 FM)Punto Radio (91.1 e 91.6 Mhz) Radio Bruno (100.2 Mhz e App Casa Pisa)

A fine gara sul nostro portale www.pisanews.netcommento sul matchfoto e le impressioni a caldo dei protagonisti.

Last modified: Settembre 11, 2026
Previous Story
Coppa Italia. Fiorentina – Pisa, al via la prevendita per i possessori della Tessera del Tifoso

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti