Pisa – Virtus Entella, ecco dove seguirla in tv e alla radio

Written by Redazione• 1:11 pm• Pisa SC

PISA – Pisa – Virtus Entella, valevole per la quarta giornata del campionato 2026/27 di serie BKT, sarà trasmessa in diretta venerdì 11 settembre (ore 21) sulle piattaforme a pagamento DAZN e Amazon Prime.

La telecronaca per DAZN sarà affidata ad Alessandro Iori e su LaBChannel (Prime e One Football).

Flash della gara su Radio Rai (88.5 FM), Punto Radio (91.1 e 91.6 Mhz) e Radio Bruno (100.2 Mhz e App Casa Pisa)

A fine gara sul nostro portale www.pisanews.net, commento sul match, foto e le impressioni a caldo dei protagonisti.

Last modified: Settembre 11, 2026