Premiati in Comune i Giovanissimi 2011 dello Zambra Calcio

Written by Redazione• 12:25 pm• Cascina, Attualità, Pisa, Sport, Sport

CASCINA – L’amministrazione comunale ha premiato, in sala del consiglio, la formazione 2011 dello Zambra Calcio, vincitrice del campionato provinciale Giovanissimi con un record di 25 vittorie in 26 partite.

Il sindaco Michelangelo Betti e l’assessora allo sport Francesca Mori hanno ricevuto ragazzi e dirigenti consegnando loro un attestato di congratulazioni per il grande percorso svolto. “A nome di tutta Cascina, voglio fare i complimenti ai ragazzi e alla società per questo traguardo – ha detto il sindaco Betti –. Siamo un comune demograficamente molto vivace, con tante famiglie che si trasferiscono a Cascina e una popolazione giovanile molto ampia. Questo si vede anche nel movimento sportivo, che è molto differenziato: il calcio è quello più presente, ma gli sport praticati sono tantissimi. Lo sport giovanile non guarda solo ai risultati, ma porta poi da un lato a formare il cittadino e dall’altro a puntare anche all’eccellenza, prova ne sia che alle Olimpiadi e Paraolimpiadi di Parigi c’erano quattro cascinesi tra scherma, maratona, sitting volley e tennis tavolo. Le nostre società sono ben radicate sul territorio e mi preme ringraziare lo Zambra Calcio per l’impegno che mette coi ragazzi sul territorio anno dopo anno sia con l’attività in campo che con l’attività ricreativa dei tornei, senza dimenticare le sagre per continuare a far crescere il senso di comunità nel nostro territorio”.

L’assessora Mori ha sottolineato che “l’ottimo risultato raggiunto è il frutto di un grosso lavoro che avete fatto per tutto l’anno. Sicuramente vi siete sacrificati e allenati bene, ma se siete arrivati a questo traguardo è perché avete fatto squadra, cioè siete stati una cosa sola aiutandovi e sostenendovi l’un l’altro. Come amministrazione ci piace evidenziare quando una comunità come la vostra squadra riesce a raggiungere degli ottimi risultati, perché riteniamo che insieme si possa andare ancora più lontano. I valori dello sport servono anche a questo e tutto ciò che i vostri tecnici e dirigenti vi stanno insegnando ve lo porterete dietro, facendo sì che diventiate dei cittadini consapevoli di cui noi saremo orgogliosi”.

Per lo Zambra Calcio ha preso la parola il presidente Riccardo Stefanini. “Ringraziamo l’amministrazione comunale per averci invitato in questa sala così importante e mi unisco ai complimenti a questi ragazzi. L’assessora Mori ha ragione: sono riusciti a fare squadra nel vero senso della parola dentro e fuori dal campo, così come i genitori. Questo mix di cose ha portato a dei risultati importanti non solo nell’ultimo campionato ma anche nelle scorse stagioni: abbiamo perso due partite in due anni, i ragazzi sono stati veramente bravi”. A chiudere la serata la consegna dei diplomi e la foto di gruppo per i campioni provinciali Giovanissimi 2011.

Last modified: Settembre 11, 2026