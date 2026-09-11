Written by Settembre 11, 2026 1:01 pm Pisa SC

Coppa Italia. Fiorentina – Pisa, al via la prevendita per i possessori della Tessera del Tifoso

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PISA – La Società ACF Fiorentina informa che sarà attiva a partire dalle ore 15.00 di venerdì 11 settembre la prevendita dei biglietti validi per la gara Fiorentina-Pisa, Sedicesimi di Finale della Coppa Italia FrecciaRossa, in programma martedì 15 settembre (ore 21.00) allo Stadio “Franchi”.

Secondo quanto disposto dalle Autorità competenti i residenti nella Provincia di Pisa potranno acquistare biglietti soltanto nel settore ospiti e, solo ed esclusivamente, se in possesso della Tessera del Tifoso della Società Nerazzurra.

Prezzo del tagliando: 18 euro

I biglietti saranno disponibili, fino alle ore 19.00 di lunedì 14 settembre, in tutti i punti vendita del circuito VivaTicket e anche on line sull’apposita piattaforma https://www.vivaticket.com/it/artist/acf-fiorentina/68466?culture=it-it

Last modified: Settembre 11, 2026
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