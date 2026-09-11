Coppa Italia. Fiorentina – Pisa, al via la prevendita per i possessori della Tessera del Tifoso

PISA – La Società ACF Fiorentina informa che sarà attiva a partire dalle ore 15.00 di venerdì 11 settembre la prevendita dei biglietti validi per la gara Fiorentina-Pisa, Sedicesimi di Finale della Coppa Italia FrecciaRossa, in programma martedì 15 settembre (ore 21.00) allo Stadio “Franchi”.
Secondo quanto disposto dalle Autorità competenti i residenti nella Provincia di Pisa potranno acquistare biglietti soltanto nel settore ospiti e, solo ed esclusivamente, se in possesso della Tessera del Tifoso della Società Nerazzurra.
Prezzo del tagliando: 18 euro
I biglietti saranno disponibili, fino alle ore 19.00 di lunedì 14 settembre, in tutti i punti vendita del circuito VivaTicket e anche on line sull’apposita piattaforma https://www.vivaticket.com/it/artist/acf-fiorentina/68466?culture=it-itLast modified: Settembre 11, 2026