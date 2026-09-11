Nuovi stalli per cicli e motocicli in largo Concetto Marchesi. Intervento sulla carreggiata per contrastare la sosta in doppia fila

Written by Redazione• 12:27 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Sono iniziati venerdì 11 settembre, in largo Concetto Marchesi i lavori per la realizzazione di circa 80 stalli destinati alla sosta di cicli e motocicli sul lato sud della strada, davanti ai complessi scolastici Santoni e Buonarroti. L’intervento, definito a seguito di una serie di incontri e confronti tra il Comune di Pisa, la Provincia di Pisa e gli istituti scolastici coinvolti, sarà completato entro lunedì 14 settembre, in modo da rendere operativa la nuova regolamentazione in occasione della ripresa delle attività scolastiche, prevista per martedì 15 settembre.

La nuova configurazione consentirà di concentrare la sosta di cicli e motocicli negli spazi appositamente individuati davanti agli edifici scolastici e comporterà una riduzione della larghezza delle corsie di percorrenza, mantenendo il doppio senso di circolazione. L’intervento è stato previsto anche per contrastare il fenomeno della sosta in doppia fila che si verifica soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle scuole. La presenza di veicoli fermi fuori dagli spazi consentiti ha infatti determinato in passato restringimenti della carreggiata e difficoltà per il transito dei mezzi, con ripercussioni in particolare sulla regolarità del servizio di trasporto pubblico. Con la nuova sistemazione si punta quindi a regolamentare la sosta nell’area, scoraggiare comportamenti non consentiti e mantenere libera la carreggiata per il passaggio di autobus e automobili negli orari di maggiore afflusso legati alle attività scolastiche.

L’intervento ha carattere sperimentale e rappresenta un primo provvedimento nell’ambito di un percorso di riorganizzazione della sosta e della viabilità nell’area del complesso scolastico, con particolare riferimento agli orari di ingresso e uscita degli studenti. Sono allo studio ulteriori soluzioni, sempre di concerto con la Provincia di Pisa, gli istituti scolastici e gli altri soggetti coinvolti, con l’obiettivo di proseguire il percorso avviato e individuare nuovi interventi per migliorare la viabilità e la gestione della sosta nell’area.

Last modified: Settembre 11, 2026