Written by Settembre 11, 2026 12:08 pm Pisa, Politica

Addio a Emma Bonino, Giani: “Con lei nostra democrazia, diritti ed Europa più forti”

HomePisa, PoliticaAddio a Emma Bonino, Giani: “Con lei nostra democrazia, diritti ed Europa più forti”

PISA – “Dai diritti civili all’impegno per l’Europa, dalla difesa della libertà delle persone alla tutela dei più fragili, ha lasciato un segno profondo nel dibattito pubblico del nostro Paese e contribuito a rendere la nostra democrazia, i nostri diritti, i valori dell’Europa unita più forti”. Lo dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, esprimendo cordoglio per la morte della storica leader radicale ed europeista, scomparsa oggi a 78 anni.

Con la scomparsa di Emma Bonino l’Italia perde una delle figure più importanti e riconoscibili della sua storia politica e civile”, prosegue il presidente, che di Bonino tiene sottolinea i tratti e le doti di “donna tenace e coraggiosa capace di portare avanti per tutta la vita le proprie battaglie con determinazione, anche quando questo significava andare controcorrente”.

Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità radicale – conclude Giani – va il mio più sincero cordoglio, a nome mio personale e dell’intera Regione Toscana. Ciao Emma, grazie per una vita vissuta combattendo per ciò in cui credevi”.

Last modified: Settembre 11, 2026
Previous Story
WhatsApp si aggiunge ai canali ufficiali di informazione del Comune di Calci
Next Story
Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova App del Pisa Sporting Club

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti