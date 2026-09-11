Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova App del Pisa Sporting Club

Written by Redazione• 12:09 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club ha lanciato, in collaborazione con Epico Play, la sua App Ufficiale; uno strumento a disposizione del tifoso con news, contenuti interattivi, video, foto, e iniziative esclusive, oltre a tutto il materiale ufficiale dello Store online. Disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android, grazie alla integrazione con il sistema TicketOne sarà possibile direttamente tutti i biglietti e i titoli di ingresso acquistati, e utilizzarla anche per accedere alla Cetilar Arena.

Per facilitarne l’uso il Pisa Sporting Club ha deciso di realizzare il presente manuale.

L’obiettivo è quello di descrivere le azioni che ogni utente può compiere all’interno dell’App: dall’accesso e dalla registrazione, alla navigazione tra i contenuti, alle funzionalità interattive e alla gestione dei titoli di accesso allo stadio. E per ‘titolo’ si intende, a seconda dei casi, un biglietto, un abbonamento o un altro titolo di accesso gestito attraverso i servizi collegati all’App.

ACCESSO, REGISTRAZIONE E PROFILO PISA SC

Una volta scaricata e aperta l’app, l’utente potrà accedere utilizzando il proprio Profilo Pisa SC. Se dispone già di un Profilo Pisa SC, utilizzerà le credenziali già associate al proprio account; se non dispone ancora di un profilo, sarà invece necessario effettuare una nuova registrazione.

Le stesse credenziali del Profilo Pisa SC (username/e-mail e password) dovranno essere utilizzate anche per gli acquisti online di biglietti, abbonamenti e altri titoli. In questo modo gli acquisti risulteranno associati allo stesso profilo utilizzato per l’accesso all’App.

La gestione del Profilo Pisa SC e degli acquisti online è collegata alla pagina: https://sso.cvespa.it:8543/auth/realms/pisa/account

Configurazione iniziale dell’app

Dopo aver effettuato l’accesso, l’utente completa la configurazione iniziale del proprio profilo nell’app. In particolare:

– Seleziona il proprio giocatore preferito

– Inserisce un nickname

PROFILO PISA SC E PROFILO APP

Il Profilo Pisa SC e il Profilo App sono due elementi distinti.



Il Profilo Pisa SC identifica l’utente nell’ecosistema Pisa SC ed è collegato anche all’acquisto, all’associazione e alla gestione dei titoli. Dalla Home Page l’utente può accedere al proprio Profilo Pisa SC attraverso il banner Profilo (“Il mio Profilo Pisa SC”). All’interno della sezione può:

– Visualizzare i dati associati al profilo

– Verificare le informazioni inserite

– Modificare i dati

– Completare o aggiornare le informazioni mancanti o non corrette

Dopo aver modificato i dati del Profilo Pisa SC, l’utente deve tornare nell’App, effettuare il logout e accedere nuovamente. Il nuovo accesso consente all’App di rileggere le informazioni aggiornate e verificare nuovamente i titoli associati al profilo. Se, dopo l’aggiornamento dei dati e il nuovo accesso, i titoli continuano a non essere visualizzati, l’utente deve contattare il Servizio Clienti fornendo tutti i dati necessari alla verifica, compresi l’e-mail e la password associati all’accesso all’App.

Il Profilo App riguarda invece le informazioni, le preferenze, i consensi e le impostazioni specifiche dell’applicazione. All’interno della sezione l’utente può:

– Visualizzare le informazioni registrate nell’App

– Gestire i consensi prestati

– Gestire le notifiche

– Eliminare il proprio Profilo App

– Consultare i Termini e Condizioni

– Consultare la Privacy Policy

– Visualizzare e gestire gli utenti bloccati

AREA BIGLIETTI

L’area dedicata ai titoli è composta da due funzioni distinte:

Gestisci biglietti. Utilizzata per visualizzare e gestire online i titoli associati all’utente e per scaricarli sul dispositivo; questa funzione richiede sempre una connessione internet.

Visualizza biglietti (Biglietti scaricati). Utilizzata per conservare sul dispositivo i titoli scaricati e presentarli ai tornelli per l’accesso allo stadio; i titoli già scaricati in questa funzione restano disponibili anche in assenza di connessione internet.

La sezione “Gestisci biglietti” mostra i titoli correttamente associati al Profilo Pisa SC dell’utente. Per i titoli acquistati online, l’utente deve avere utilizzato per l’acquisto le stesse credenziali del Profilo Pisa SC utilizzato per accedere all’App. Se vengono utilizzate credenziali differenti, i titoli non possono essere visualizzati. Se i dati del profilo non sono corretti o non risultano allineati a quelli dell’acquisto, l’utente può aggiornarli attraverso il banner Profilo presente nella Home Page. Dopo l’aggiornamento deve effettuare logout e login nell’app per consentire una nuova verifica dei titoli associati. Se i titoli continuano a non essere visualizzati, l’utente deve contattare il Servizio Clienti indicando i dati necessari alla verifica, compresi l’e-mail o lo username associati all’account, senza comunicare la password.

La sezione Visualizza biglietti (Biglietti scaricati) contiene i titoli, compresi gli abbonamenti, precedentemente scaricati dalla sezione Gestisci biglietti. Questa è la sezione utilizzata per presentare il titolo ai tornelli dello stadio. È raggiungibile dalla Home Page e i titoli già scaricati restano accessibili anche in caso di:

– Assenza di connessione internet

– Sovraccarico degli accessi al sistema

– Malfunzionamenti temporanei dei servizi online

Per questo motivo il download deve essere effettuato prima dell’arrivo allo stadio, quando la sezione Gestisci biglietti è disponibile e il dispositivo dispone di una connessione internet.

Utente che ha già acquistato titoli online

Se l’utente ha già acquistato titoli online, dovrà accedere all’App utilizzando lo stesso Profilo Pisa SC utilizzato per l’acquisto.

Per la corretta associazione e visualizzazione dei titoli dovranno corrispondere i dati anagrafici associati al profilo e all’acquisto:- Indirizzo e-mail

– Nome

– Cognome

– Data di nascita

– Luogo di residenza

Qualora le credenziali utilizzate, o i dati associati al Profilo Pisa SC, non dovessero corrispondere a quelli dell’acquisto, i titoli non verranno visualizzati nell’App. I titoli dovranno inoltre risultare correttamente aggiunti alla Membership dell’utente per essere visualizzati nell’App.

Utente che non ha ancora acquistato titoli

Se l’utente non ha ancora effettuato acquisti, potrà procedere normalmente con la registrazione di un nuovo Profilo Pisa SC. Per gli acquisti futuri dovrà utilizzare le stesse credenziali del profilo utilizzato nell’App, così da mantenere i titoli associati al medesimo account.

Titoli acquistati fisicamente

I titoli acquistati fisicamente verranno visualizzati nell’app solo se, durante la procedura di acquisto, l’utente ha indicato i dati necessari all’associazione:

– Indirizzo e-mail

– Nome

– Cognome

– Data di nascita

– Luogo di residenza

Gli stessi dati devono corrispondere a quelli di un Profilo Pisa SC già esistente oppure di un profilo creato successivamente attraverso la registrazione online o il percorso di accesso all’App. Il completamento o l’aggiornamento delle informazioni potrà essere effettuato anche attraverso il banner Profilo presente nella Home Page.

Importante. I biglietti acquistati fisicamente, anche quando risultano visibili nell’App, non possono essere utilizzati dall’App per l’ingresso allo stadio, perché esiste già un titolo stampato valido per l’accesso.

Operazioni consentite sui titoli

Dalla sezione Gestisci biglietti l’utente può effettuare le operazioni messe a disposizione dal sistema TicketOne. In base al titolo, le operazioni comprendono:

– Trasferimento del singolo titolo su Tessere dello stesso utilizzatore

– Cessione del singolo biglietto contenuto in un abbonamento

– Cessione di un intero abbonamento

– Cessione di un biglietto / cambio nominativo

Per ciascuna operazione l’utente deve inserire tutte le informazioni richieste dal sistema TicketOne. La mancanza anche di una sola informazione obbligatoria non consente di completare l’operazione.

Download dei titoli

Per utilizzare tramite l’App un titolo disponibile in Gestisci biglietti, l’utente deve scaricarlo sul dispositivo attraverso il pulsante Scarica presente sul singolo titolo.

Il download rende il titolo disponibile nella sezione Visualizza biglietti (Biglietti scaricati) e consente di averlo a disposizione anche in assenza di connessione internet, in caso di sovraccarico degli accessi o in presenza di temporanei malfunzionamenti dei servizi online.

SEZIONE POST E INTERAZIONI

La sezione Post raccoglie tutti i contenuti pubblicati nell’App dagli utenti e dal Club. I post vengono visualizzati in ordine cronologico. Nella parte superiore della schermata l’utente può filtrare i contenuti attraverso le categorie:

– Tutti

– Squadra

– Tifosi

– Miei

Attraverso il pulsante “Pubblica un post”, presente nella parte superiore della schermata, l’utente può pubblicare contenuti testuali, fotografie o video. All’interno della sezione l’utente può votare i post e consultare la classifica dei post con il maggior numero di like. Su ciascun post può inoltre mettere like e pubblicare commenti.

Importante. I contenuti pubblicati devono rispettare i Termini e Condizioni dell’Applicazione. Se un contenuto non li rispetta, il sistema può impedirne la pubblicazione o la condivisione; il contenuto può essere modificato o rimosso dall’App e l’utente che lo ha pubblicato può essere bannato.

SEZIONE VIDEO

La sezione Video raccoglie tutti i video caricati all’interno dell’App, visualizzati in ordine cronologico. Per avviare la riproduzione, l’utente deve selezionare il video e successivamente premere il pulsante “Play”. Su ciascun video l’utente può mettere like, pubblicare commenti e visualizzare i commenti degli altri utenti.

SEZIONE GAMIFICATION

La sezione Gamification permette agli utenti di partecipare alle iniziative e alle votazioni attivate dal Club.

QUIZ, SONDAGGI, VOTAZIONE MVP, PAGELLE

Il Club attiverà nel corso della stagione dei Quiz e dei Sondaggi riservati agli utenti dell’App.

Il Club attiverà per ogni gara ufficiale una votazione per la scelta dell’MVP. L’utente potrà esprimere la propria preferenza tra i giocatori scesi in campo in ogni match.

Il Club attiverà per ogni gara ufficiale la compilazione delle pagelle. L’utente potrà assegnare la propria valutazione ai giocatori scesi in campo in ogni match.

NOTIFICHE

Nella sezione Notifiche l’utente trova tutte le notifiche ricevute attraverso l’App. La schermata costituisce lo storico delle comunicazioni inviate tramite il sistema di notifiche dell’applicazione.

Le notifiche possono essere gestite su due livelli:

Impostazioni dello smartphone. L’utente può aprire le impostazioni di sistema del proprio dispositivo e abilitare o disabilitare complessivamente le notifiche dell’App.

Impostazioni interne all’app. L’utente può selezionare le singole tipologie di notifiche che desidera ricevere, attivando o disattivando le categorie disponibili.

Immagine tratta dal sito uffciale www.pisasportingclub.com

Last modified: Settembre 11, 2026