L’Under 17 nerazzurra espugna Parma. I risultati del settore giovanile nerazzurro

La Juniores femminile corsara (6-2) a Barberino
PISA – La squadra copertina del weekend nerazzurro è sicuramente quella Under 17 guidata da Diego Murras che torna da Parma con un bellissimo successo (3-2) costruito sui gol di Ietro, Ghizzani e Lombardi che hanno tenuto a distanza il tentativo di rimonta degli emiliani.
In campo maschile, oltre agli Under 17, nota di merito anche per gli Under 16 vittoriosi (2-0) sul Sassuolo; giornata sfortunata, invece, per la Primavera superata a domicilio dal Cosenza.
FEMMINILE. In femminile sorridono ancora le Juniores (6-2 a Barberino) e le Under 15 (1-0 a San Marino); grande vittoria, infine per le Under 12 nel derby col Livorno
Settore Maschile
PRIMAVERA 2. Pisa-Cosenza 0-1
UNDER 17. Parma-Pisa 2-3
UNDER 16. Pisa-Sassuolo 2-0
UNDER 15. Pisa-Sassuolo 1-7
UNDER 14. Arezzo-Pisa 0-0
UNDER 13. Arezzo-Pisa 2-0
Settore Femminile
JUNIORES. Barberino-Pisa 2-6
UNDER 15. San Marino-Pisa 0-1
UNDER 12. Pisa-Livorno 5-2
Gennaio 12, 2026