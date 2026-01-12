Perché non dire che il CUS Pisa non è una squadra di pallacanestro adeguata alla sua categoria?

Pisa (lunedì, 9 gennaio 2026) — Fra il 9 e l’11 gennaio si sono tenuti tutti gli scontri che hanno come protagoniste le squadre pisane di pallacanestro.
di Leonardo Miraglia
Queste i risultati delle sfide e le classifiche aggiornate:
Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C
XV giornata di andata
|Etrusca San Miniato
|101-94
|College Basket Borgomanero
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
XV giornata di andata
|Incvictus Livorno
|68-56
|CUS Pisa
|Basket Carrara Legends
|76-81
|JP Bellaria
|Lucca Sky Walkers
|da disputarsi il 26/2 alle 21:15
|Basket Calcinaia
|Castelfranco Frogs
|60-77
|UISP Donoratico
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
XII giornata di andata
|Chiesina basket
|57-61
|La Crocetta San Miniato
|Pallacanestro Valdera
|66-59
|Basket 2002 Versilia
|Pallacanestro San Miniato
|61-52
|Libertas Montale
|Folgore Fucecchio sq.B
|74-51
|Bellaria Cappuccini
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
XII giornata di andata
|Libertas Liburnia
|84-64
|Etrusca San Miniato sq.B
|Dream Baket Pisa
|65-42
|US Livorno sq.B
|Basket Ponsacco
|71-57
|Fortezza Team Livorno
|Basket Volterra
|86-84
|Sport IES Pisa
|Follonica Basket
|62-57
|GMV Ghezzano
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
II giornata di ritorno
|Polisportiva Vicarello
|NP
|CUS Pisa sq.B
|Don Bosco Livorno sq.B
|NP
|GMV Ghezzano sq.B
|Basket Pomarance
|NP
|PNC Livorno sq.B
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
II giornata di ritorno
|Pallacanestro Valdera
|NP
|Basket Calcinaia sq.B
|Isotopi Valdera
|NP
|Castelfranco Frogs sq.B
|Audax carrara
|NP
|Vicopisano Basket 2011
Info tratte da www.playbasket.it