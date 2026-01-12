Written by Gennaio 12, 2026 11:48 am Pisa, Sport, Sport Home page

Perché non dire che il CUS Pisa non è una squadra di pallacanestro adeguata alla sua categoria?

Perché non dire che il CUS Pisa non è una squadra di pallacanestro adeguata alla sua categoria?

Pisa (lunedì, 9 gennaio 2026) — Fra il 9 e l’11 gennaio si sono tenuti tutti gli scontri che hanno come protagoniste le squadre pisane di pallacanestro.

di Leonardo Miraglia

Queste i risultati delle sfide e le classifiche aggiornate:

Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C

XV giornata di andata

Etrusca San Miniato101-94College Basket Borgomanero

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

XV giornata di andata

Incvictus Livorno68-56CUS Pisa
Basket Carrara Legends76-81JP Bellaria
Lucca Sky Walkersda disputarsi il 26/2 alle 21:15Basket Calcinaia
Castelfranco Frogs60-77UISP Donoratico

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

XII giornata di andata

Chiesina basket57-61La Crocetta San Miniato
Pallacanestro Valdera66-59Basket 2002 Versilia
Pallacanestro San Miniato61-52Libertas Montale
Folgore Fucecchio sq.B74-51Bellaria Cappuccini

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

XII giornata di andata

Libertas Liburnia84-64Etrusca San Miniato sq.B
Dream Baket Pisa65-42US Livorno sq.B
Basket Ponsacco 71-57Fortezza Team Livorno
Basket Volterra 86-84Sport IES Pisa
Follonica Basket62-57GMV Ghezzano

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

II giornata di ritorno

Polisportiva VicarelloNPCUS Pisa sq.B
Don Bosco Livorno sq.BNPGMV Ghezzano sq.B
Basket PomaranceNPPNC Livorno sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

II giornata di ritorno

Pallacanestro ValderaNPBasket Calcinaia sq.B
Isotopi ValderaNPCastelfranco Frogs sq.B
Audax carraraNPVicopisano Basket 2011

Info tratte da www.playbasket.it

