Luminmare, la luminara del Bagno degli Americani sabato 17 giugno in spiaggia

TIRRENIA – Sarà la magica atmosfera della spiaggia al tramonto e di sera a impreziosire il primo grande appuntamento dell’estate 2023 al Bagno degli Americani.



Sabato 17 giugno torna Luminmare, la luminara del Bam, che segue come ormai da tradizione la luminara di San Ranieri. Gli oltre duemila lampanini accesi sulla spiaggia, a partire dal tramonto, fanno del 17 giugno una delle serate più attese e apprezzate dell’estate nella spiaggia del Cinema Arsenale a Tirrenia.

A partire dalle 19.30, dunque, spazio alla musica e al cibo (bar e ristorante sono sempre attivi e operativi). Previsto lo spettacolo di mangiafuoco con Faisca De Luz, mentre la musica, dalle 22.30, è a cura dei Moonwise Den, gruppo composto da cinque musicisti provenienti da band di rilievo nel panorama emergente italiano. Proporranno al pubblico un repertorio ispirato al genere dream pop/rock anni Settanta.

La formazione.

Voce: Erika Boschi

Chitarra elettrica e cori: Agustin Cornejo

Basso elettrico e cori: Cosimo Ravenni

Chitarra elettrica e cori: Lorenzo Pellegrini

Batteria: Samuele Cangi



E alle 20 il momento tanto atteso: saranno accesi i lampanini sulle biancherie, proprio come avviene tradizionalmente sui lungarni pisani.

“La luminara del Bagno degli Americani è sempre un momento speciale, anche per noi che la organizziamo – affermano Davide Bani, Alberto Gabbrielli e Stefano Vitali dell’associazione Cineclub Arsenale -. Il Bam è pronto ad accogliere il pubblico nella sua atmosfera resa unica dai lampanini sparsi per tutta la spiaggia. La musica dal vivo e lo spettacolo del mangiafuoco completano la proposta. Una proposta pensata, come sempre, per tutte le fasce d’età e per tutti i gusti”.

