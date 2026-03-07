Luciano Spalletti: “Zona Champions? Il futuro è domani. Il Pisa è una squadra stimolata a far bene”

Written by Redazione• 11:36 pm• Pisa SC

TORINO – Nel dopo gara di Juventus – Pisa il mister bianconero Luciano Spalletti analizza il successo rotondo ottenuto nella ripresa sui nerazzurri.

di Antonio Tognoli

“Non era una partita facile, era una settimana che dicevo che sarebbe stato complicato. Il primo tempo è stato difficile, perchè non riuscivamo a mantenere le distanze”.

“Nella ripresa ho modificato l’assetto, mi serviva di inserire a sinistra qualcuno che facesse superiorità. Tra il primo ed il secondo tempo non ho detto niente alla squadra, ho solo dato degli accorgimenti alla squadra”.

“Champions? il futuro è già da domani bisogna continuare così e restare agganciati al treno. La squadra ha dimostrato di esserci e di avere il carattere giusto”

“Il Pisa è una squadra stimolata a fare bene, mi è sempre piaciuta anche prima con Gilardino e ha mantenuto l’assetto anche con Oscar. Per la simpatia che ho per questo club dico che mi è piaciuto nel primo tempo e ci ha tenuto testa”

Last modified: Marzo 7, 2026