Arturo Calabresi: “Dobbiamo tornare a vincere per i nostri tifosi

TORINO -. A commentare la pesante sconfitta dell’Allianz Stadium contro la Juventus a fine gara si presenta Arturo Calabresi, difensore nerazzurro.
di Antonio Tognoli
“Mi viene difficile raccontare la partita stasera, bisogna guardare in faccia alla realtà, domani dobbiamo onorare il lavoro che facciamo, rispettare i nostri tifosi che ci seguono”.
“Andiamo sempre in campo con l’atteggiamento corretto, questa sera purtroppo non siamo rimasti in partita, giocare 55′ minuti a questi livelli non basta”.
"Dobbiamo mettere oltre noi stessi ogni volta, mi viene da piangere a pensare che tutte le volte i tifosi ci applaudono, dobbiamo avere grande rispetto per loro e provare a vincere la prossima gara ad ogni costo a prescindere se ci salveremo o no dobbiamo tornare a vincere"