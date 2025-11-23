Luca Sofri presenta Playlist: musica, storie e memorie al Lumière

Written by admin• 6:03 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – L’Associazione The Thing e il Lumière di Pisa sono lieti di ospitare, mercoledì 26 novembre alle ore 18, la presentazione del libro Playlist (Il Post – Iperborea) di Luca Sofri.

In Playlist, Sofri raccoglie 3.485 brani che tracciano un percorso nella storia della musica e di chi la ascolta, costruendo una vera e propria mappa fatta di suoni, parole e memorie. Ogni canzone diventa un invito a riscoprire artisti, epoche e atmosfere che hanno segnato generazioni, offrendo uno sguardo personale e insieme collettivo sul ruolo della musica nelle nostre vite.

L’incontro sarà un dialogo appassionato sul potere delle canzoni di accompagnare i nostri momenti, definirne i significati e costruire un linguaggio comune fatto di note e storie condivise.

L’iniziativa rientra nella rassegna “Cose di The Thing”, un ciclo di appuntamenti che intreccia libri e riflessione critica con l’obiettivo di alimentare il dibattito culturale nella città di Pisa.

Dove: Lumière, Pisa

Quando: Mercoledì 26 novembre, ore 18

Per informazioni:

• Associazione The Thing – associazionethething@gmail.com

• Lumière Pisa – cinemalumiere2@gmail.com

