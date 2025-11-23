L’intervento di riparazione di Acque si è concluso positivamente

Written by admin• 7:11 pm• Pisa, Attualità

PISA – Si è appena concluso positivamente l’intervento di riparazione. Pertanto, sin dalle 18 di domenica 23 novembre è in corso il graduale ripristino dell’erogazione idrica a Ospedaletto, Montacchiello, Riglione, Oratoio, Cisanello, Pisanova, Sant’Ermete e Putignano, che dovrebbe concludersi entro le 19.30.

Residui fenomeni di intorbidamento dell’acqua potrebbero continuare a manifestarsi nelle prossime ore; nel caso proseguissero oltre le 24 ore si invita l’utenza a contattare il numero verde 800 983 389 per un eventuale intervento di pulizia locale della rete.

Sempre nelle prossime ore, resteranno attivi due punti per il rifornimento idrico sostitutivo presso il fontanello di Acqua ad Alta Qualità in via Frascani a Pisanova e piazza della Fornace a Riglione.

Last modified: Novembre 23, 2025