Via 1° Maggio: “Firmato l’accordo e vicina l’aggiudicazione dei lavori”

CRESPINA LORENZANA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Sindaco Bacci sulla conclusione della vicenda degli abitanti di via Primo maggio a Lorenzana, costretti, nel dicembre 2021, ad abbandonare le loro abitazioni a causa di una frana.

“Una giornata significativa per la nostra comunità: firmato l’accordo con i condomini di Via 1° MaggioÈ con grande soddisfazione che oggi posso condividere con tutta la cittadinanza una notizia attesa da anni: è stato firmato l’accordo con i condomini di Via 1° Maggio, duramente colpiti dalla frana del dicembre 2020, che aveva reso inagibile l’intero complesso residenziale.Il percorso che ci ha condotti a questo risultato è stato lungo e complesso, caratterizzato da numerosi confronti, approfondimenti tecnici e una trattativa particolarmente articolata. Proprio per questo il traguardo raggiunto assume un valore ancora più importante. Dopo anni di disagi, incertezze e attese, le famiglie coinvolte possono finalmente intravedere una prospettiva di ritorno alla normalità. Negli anni scorsi il Comune aveva già ottenuto un finanziamento fondamentale per la messa in sicurezza dell’area: 1.027.743,67 € dalla Regione Toscana, 72.256,33 € di cofinanziamento comunale per un intervento complessivo pari a 1.100.000 €. A questo si aggiunge oggi l’accordo transattivo, che prevede ulteriori risorse destinate direttamente ai condomini come ristoro dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, subiti a seguito della frana.Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato:Acque S.p.A., per il contributo economico e il supporto tecnico;Itas Mutua, per la collaborazione dimostrata; gli uffici comunali, in particolare Lavori Pubblici e Servizi al Cittadino, per l’impegno costante; il Segretario comunale, che ha seguito con attenzione l’intera procedura e redatto l’accordo; la Giunta comunale;

gli avvocati delle parti, e in particolare l’Avv. Di Rocca, rappresentante dei condomini, e gli Avv.ti Tania Martini e Antonio Cariello.Nel frattempo, siamo ormai vicini all’affidamento dei lavori: la gara si è conclusa lo scorso ottobre e gli uffici stanno completando le ultime valutazioni tecniche. Salvo imprevisti, entro una decina di giorni potremo procedere con l’aggiudicazione definitiva.Quella di oggi è davvero una giornata importante per il nostro Comune e, soprattutto, per i residenti di Via 1° Maggio, che hanno affrontato anni difficili e che finalmente vedono avvicinarsi l’avvio di un percorso concreto verso il ripristino della normalità.Continueremo a seguire con attenzione ogni fase del procedimento.

Avanti, insieme.“, conclude David Bacci.

