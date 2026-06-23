Quartiere stazione, Ciavarrella: “Residenti ostaggio del degrado, servono controlli straordinari e tolleranza zero”

Written by Redazione• 3:39 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Angelo Ciavarrella, Consigliere Comunale di Pisa,

Capogruppo Futuro Nazionale con Roberto Vannacci (FNV).

“Un’altra notte di follia e violenza nel quartiere stazione, con scontri in strada a colpi di bottiglie tra via Vespucci e via Puccini. È una situazione intollerabile che i nostri concittadini non possono e non devono più subire”. Lo dichiara Angelo Ciavarrella, capogruppo di Futuro Nazionale, intervenendo dopo gli ultimi episodi di degrado registrati nell’area.

Il commento arriva a seguito della diffusione, nei gruppi di messaggistica locale, di alcuni video che documenterebbero nuovi episodi di violenza e disordine nel quartiere. Immagini che hanno provocato l’immediata reazione del consigliere.

“I residenti sono ostaggi di soggetti che violano sistematicamente le più basilari regole della convivenza civile – afferma Ciavarrella –. È giunto il momento di porre fine a questa situazione una volta per tutte. Non possiamo più tollerare che un quartiere della nostra città sia preso d’assalto da persone che rifiutano l’integrazione e creano costante pericolo e insicurezza per i cittadini perbene”.

Per rispondere alla situazione, il capogruppo di Futuro Nazionale rivolge un appello formale alle autorità di pubblica sicurezza, chiedendo un intervento coordinato e immediato.

“Chiediamo che il Prefetto e il Questore, con il supporto operativo della Polizia Locale e degli uffici comunali per le verifiche anagrafiche e immobiliari, attivino senza indugio un piano straordinario di controllo del territorio – prosegue –. È necessario procedere a verifiche a tappeto sulla regolarità delle dimore e sull’identità di chi frequenta l’area”.

Secondo Ciavarrella, la risposta deve passare da un rafforzamento dei controlli e dall’applicazione degli strumenti già previsti dalla normativa.

“In particolare – specifica il consigliere – chiediamo tolleranza zero: si proceda all’applicazione immediata dei Daspo urbani per allontanare chiunque mini l’ordine pubblico e, ovunque ne ricorrano i presupposti di legge, si dia corso senza ritardi ai decreti di espulsione coattiva dal territorio nazionale per tutti i soggetti irregolari o socialmente pericolosi”.

“Solo attraverso un’azione sinergica e di massima fermezza – conclude Ciavarrella – sarà possibile ripristinare la legalità e restituire la meritata serenità alla nostra città”.

Last modified: Giugno 23, 2026