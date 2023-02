Luca D’Angelo: “Per vincere contro il SudTirol servirà la gara perfetta”

Scritto da admin• 1:27 pm• Pisa SC, Tutti

PISA – Alla vigilia della sfida contro il SudTirol mister Luca D’Angelo parla davanti a microfoni e taccuini.

SUL MERCATO. “Mi ha soddisfatto sono contento dei nuovi acquisti che sono molto importante. Gargiulo è un giocatore di grande intensità, Sussi è un Under cresciuti molto, mentre Zuelli ha caratteristiche importanti con un buon palleggio. Moreo lo conosciamo è un gran bel giocatore”.

GIOCATORI PARTITI. “Voglio ringraziare tutti i giocatori che dono partiti avevano bisogno di giocare e tutti lo hanno chiesto con grande correttezza ed educazione”.

SU SIBILLI. “Sarà convocato sicuramente dalla gara di Reggio Calabria. Sono contento che sia rimasto lui me lo ha confessato che darà tutto per questa maglia. È un ragazzo d’oro. Alcune offerte è stata la la società a declinare, altre lo ha fatto il giocatore”.

SUDTIROL. “È una squadra forte e difficile da affrontare messa bene in campo dal suo allenatore Bisoli attaccano e difendono con tanti uomini. Per vincere dovremo giocare una gara perfetta e non sarà facile”.

TORREGROSSA. “Abbiamo dato tutti per scontanto il suo riscatto. Canestrelli giocatore che merita di giocare tornerà ancora più forte a Pisa. Con Barba, Hermannsson, Caracciolo e Rus siamo coperti come centrali”.

SOSTITUTO DI MARIN. Ho le idee chiare può giocare De Vitis o Gargiulo al suo posto. Anche Zuelli avrà il suo spazio nella squadra”.

SU CISSÉ. “Era chiuso dalla concorrenza aveva davanti a se molto forti però è un buon giocatore è un ottimo professioanista”.

SU BERRA E SIEGA. “Li riabbraccerò volentieri anche se sono un po’ freddo sono molto affezionato ai giocatori che ho avuto ed in particolare con Berra e Siega che lo scorso anno sono stati utilissimi alla nostra causa”

