Lotta al degrado. Pulizia di muri e scritte al Fortilizio della Torre Guelfa

8:00 pm

PISA – Prosegue senza soluzione di continuità la lotta al degrado urbano da parte dell’Amministrazione Comunale di Pisa, un’attività che nei primi cinque mesi del corrente anno ha visto eseguiti 185 interventi per la rimozione dai muri della città delle scritte abusive, per una superficie complessiva di 1.115 mq (di cui 27 in pietra), il cui costo ha raggiunto circa 27mila €uro, mentre da agosto a dicembre 2023 ne erano stati effettuati 256 per 1.937 mq ripuliti, con una spesa pari a circa 45mila euro.



di Giovanni Manenti



Si tratta di interventi realizzati prevalentemente nel Centro Storico, senza peraltro trascurare anche zone periferiche, rientrando tali operazioni.

in un accordo quadro che il Comune di Pisa ha siglato per tre anni con AVR spa del valore complessivo di 200.000 euro, e che consente di utilizzare una apparecchiatura pulitrice operante a bassa pressione con un sistema mobile a getto con il principio di pressione negativa brevettato, grazie a microsfere di vetro temperato a bassissimo impatto sulle superfici da trattare e che non rilascia polveri essendo protetta da una cappa che ne consente l’utilizzo anche in ambienti chiusi, senza necessità di protezioni o uso di prodotti chimici.

Ultimo intervento in ordine di tempo è stato effettuato durante la mattina di martedì 28 maggio presso il fortilizio della Torre Guelfa, dove ha svolto un sopralluogo l’Assessore all’Ambiente del Comune di Pisa Giulia Gambini, la quale ha tenuto ad evidenziare: “E’ una delle tante attività che l’Amministrazione Comunale porta avanti in contrasto al degrado per riportare decoro nella nostra città, per un’azione che è iniziata già nel 2020 al fine di agire con tempestività e continuità in modo da consentire di procedere alla rimozione di quelle che sono le scritte vandaliche oltre a quelle che sono le affissioni abusive, il che vede l’Amministrazione impegnata sul doppio fronte non solo delle risorse economiche ma anche dal punto di vista del personale proprio perché queste attività vengono gestite e controllate quotidianamente, ricordando che solo dall’inizio di questo anno sono state rimosse scritte per una superficie di circa 1.100 metri quadrati di cui 27 in pietra, risultato ottenuto grazie ad un accordo quadro con AVR Spa che il Comune ha rinnovato lo scorso agosto per un ulteriore triennio. Il nostro dovere – conclude l’Assessore Gambini – è anche quello di far sì che queste scritte non abbiano a ripetersi, ed uno degli esempi posti in atto lo vediamo proprio qui stamattina presso la Torre Guelfa dove, in accordo altresì con quella che è l’attività svolta dall’Assessore Filippo Bedini, è stato deciso di interdire l’accesso a questa zona dove di notte venivano a bivaccare persone determinando una situazione di ulteriore degrado oltre alle scritte, apponendo una cancellata che andrà pertanto a proteggere quest’area da questo tipo di fenomeni, intervento eseguito assieme alla contemporanea rimozione delle scritte esistenti“.

Maggio 28, 2024