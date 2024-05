Il Pisa Beach Soccer si presenta alla città in vista dell’inizio della stagione

Scritto da admin• 7:54 pm• Pisa, Attualità, Sport, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – E’ un Pisa Beach Soccer, sponsorizzato Lenergy, rinnovato rispetto alle passate stagioni, quello che si appresta ad iniziare il Torneo 2024 dl Serie A, al quale prende parte per il decimo anno consecutivo ed il cui Organico, Staff Tecnico e Dirigenza hanno avuto l’onore di ricevere la presentazione ufficiale la mattina di martedì 28 maggio presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza dellì’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa.

di Giovanni Manenti

Una delle Società più prestigiose nel panorama nazionale di tale Disciplina, ricordiamo che il Pisa Beach Soccer si è aggiudicato i Tornei nazionali 2021 e 2022 – superando rispettivamente 5-3 il Terracina e 3-2 il Viareggio – mentre l’anno scorso ha conquistato il terzo posto conclusivo, dopo essere stato sconfitto 4-5 dal Viareggio nella semifinale Playoff, stagione che ha peraltro visto brillare la formazione nerazzurra a livello internazionale, raggiungendo la Finale della “Euro Winners Cup” (in pratica la Champions League del Beach Soccer, ndr), con la sola amarezza di essere sconfitta ai calci di rigore dagli israeliani del Kfar Qassem, alla loro prima affermazione nella Manifestazione.

Determinato a proseguire in questa serie positiva, il Presidente Alessandro Donati ha sottolineato: “Ci stiamo preparando per l’inizio della stagione con una formazione rinnovata per cinque dodicesimi, il che sta a significare come si sia concluso un ciclo, ancorché denso di soddisfazioni, ragion per cui la prospettiva e gli obiettivi sono quelli di lavorare per aprirne un altro in grado di permettere di essere comunque competitivi in ognuna delle Manifestazioni che ci vedranno impegnati, visito che per il terzo anno consecutivo parteciperemo alla “Euro Winners Cup”, in pratica la Champions League del Beach Soccer, oltre ovviamente al Campionato di Serie A ed alla Coppa Italia. Per quanto concerne il problema degli impianti“, prosegue Alessandro Donati, “lo stesso è stato in parte risolto nelle ultime stagioni, avendo sul Litorale una struttura presso l’Orange Beach di Tirrenia, vale a dire l’ex spiaggia libera n.2, dove, grazie alla collaborazione con PAGES Srl che gestisce la spiaggia, si può allenare la prima squadra, oltre a svolgersi l’attività del Settore Giovanile, costituito dall’Under 20 che partecipa ad un Campionato Nazionale, Under 17 ed Under 15, mentre in tale impianto si disputa altresì il Torneo del Litorale Pisano, riservato ai ragazzi dai 12 ai 18 anni, ancorché l’obiettivo sia sempre quello di migliorare, visto che senza impianti è praticamente impossibile svolgere un’attività di alto livello. La speranza, pertanto“, conclude il Presidente Donati, “è quella di poter quanto prima ospitare a Pisa una tappa del Campionato Italiano che, come noto, ha uno svolgimento itinerante, con il Torneo 2024 che si apre a fine settimana a Viareggio, per poi proseguire nelle località storiche di Cirò Marina e Lignano Sabbiadoro, oltre ad una “new entry” quale Messina dove si svolgerà la Coppa Italia, mentre le Fasi Finali saranno organizzate da San Benedetto del Tronto, ed, al contrario, sarà ancora la città portoghese di Nazaré, per l’ottavo anno consecutivo, ad ospitare le gare della “Euro Winners Cup“.

Chiamata in causa, in particolare per la gestione degli impianti, l’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa ha preliminarmente evidenziato: “E’ stato di prestigio presentare alla città quella che rappresenta un’eccellenza del Territorio quale il Pisa Beach Soccer che pratica uno Sport che sta sempre più prendendo piede a livello internazionale, visto che anche la FIGC ed il CONI stanno investendo molto su questa Disciplina, ragion per cui come Assessorato allo Sport del Comune di Pisa riteniamo sia doveroso dare il giusto risalto ad una squadra che disputa da un decennio la Massima Serie Nazionale, aggiudicandosi Scudetti e che si presenta ai nastri di partenza della corrente stagione nella veste di Vice Campione Europea, rinnovandosi in alcuni componenti della rosa al cui interno è presente un Campione del Mondo ed uno dei componenti del Club che ha vinto la Euro Winners Cup l’anno scorso. Mi preme anche ricordare“, conclude l’Assessore, “l’importanza che il Beach Soccer riveste per il nostro litorale durante il periodo estivo per la sua connaturata attrattività, nonché per il fatto che il Centro di Preparazione Olimpica del CONI di Tirrenia ha investito moltissimo sulla nuova Beach Arena con nuove tribune per una capienza di oltre 1000 posti, per un’estate che si preannuncia pertanto importante dal punto di vista degli eventi, mentre posso precisare che stiamo lavorando con forza per far sì che il citato Centro CONI possa in futuro quanto mai prossimo ospitare una tappa del Campionato Italiano, sperando che ciò possa avvenire già nella prossima stagione“.

ORGANICO LENERGY PISA BEACH SOCCER:

Dirigenza: Alessandro Donati, Presidente – Vice Presidente, Andrea Pelli che ricopre anche l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica –Fabio Perrone e Riccardo ScaramelliConsiglieri.

Staff Tecnico: Allenatore, Matteo Marrucci – Preparatore Atletico, Francesco Giacovelli – Preparatore dei portieri Mauro Siotto – Fisioterapista Silas Fantinato;

Rosa della prima squadraSamuele Bacci, Luca Barsotti, Tommaso Bernardeschi, Carlo Capo, Leandro Casapieri, Simone Marinai, Stefano Marinai, Paulo Marques Coinceicao (Paulinho), Edson Miranda Souza (Hulk), Mirko Mori, Noel Ott, Fabio Pugliese e Luca Remedi.

