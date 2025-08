L’oroscopo degli oroscopi del 6 agosto 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:46 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Questo articolo, che da oggi avrà cadenza giornaliera, vi permetterà di ottenere le indicazioni astrologiche giornaliere dagli oroscopi non occidentali più seguiti al mondo ossia quello cinese, quello vedico e quello giapponese.

Prima di tutto, quella che segue è una piccola spiegazione del funzionamento dell’oroscopo cinese.

di Leonardo Miraglia

Questo sistema astrologico orientale si basa su un ciclo di dodici animali: topo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale.

Ogni anno di nascita è associato a uno di questi animali e a uno dei cinque elementi — legno, fuoco, terra, metallo e acqua — che influenzano le caratteristiche del segno.

Il ciclo degli animali dura 12 anni, mentre quello degli elementi dura 10 anni (ogni elemento governa due anni consecutivi). L’anno nuovo non comincia il 1° gennaio, ma con il Capodanno cinese, tra fine gennaio e metà febbraio, seguendo il calendario lunare.

Secondo la tradizione, l’animale e l’elemento del proprio anno di nascita influenzano la personalità, le attitudini e le compatibilità con gli altri segni.

Il ciclo degli anni, dal 1960 al 2030 è il seguente:

Anno Segno Elemento 1960 Topo Metallo 1961 Bue Metallo 1962 Tigre Acqua 1963 Coniglio Acqua 1964 Drago Legno 1965 Serpente Legno 1966 Cavallo Fuoco 1967 Capra Fuoco 1968 Scimmia Terra 1969 Gallo Terra 1970 Cane Metallo 1971 Maiale Metallo 1972 Topo Acqua 1973 Bue Acqua 1974 Tigre Legno 1975 Coniglio Legno 1976 Drago Fuoco 1977 Serpente Fuoco 1978 Cavallo Terra 1979 Capra Terra 1980 Scimmia Metallo 1981 Gallo Metallo 1982 Cane Acqua 1983 Maiale Acqua 1984 Topo Legno 1985 Bue Legno 1986 Tigre Fuoco 1987 Coniglio Fuoco 1988 Drago Terra 1989 Serpente Terra 1990 Cavallo Metallo 1991 Capra Metallo 1992 Scimmia Acqua 1993 Gallo Acqua 1994 Cane Legno 1995 Maiale Legno 1996 Topo Fuoco 1997 Bue Fuoco 1998 Tigre Terra 1999 Coniglio Terra 2000 Drago Metallo 2001 Serpente Metallo 2002 Cavallo Acqua 2003 Capra Acqua 2004 Scimmia Legno 2005 Gallo Legno 2006 Cane Fuoco 2007 Maiale Fuoco 2008 Topo Terra 2009 Bue Terra 2010 Tigre Metallo 2011 Coniglio Metallo 2012 Drago Acqua 2013 Serpente Acqua 2014 Cavallo Legno 2015 Capra Legno 2016 Scimmia Fuoco 2017 Gallo Fuoco 2018 Cane Terra 2019 Maiale Terra 2020 Topo Metallo 2021 Bue Metallo 2022 Tigre Acqua 2023 Coniglio Acqua 2024 Drago Legno 2025 Serpente Legno 2026 Cavallo Fuoco 2027 Capra Fuoco 2028 Scimmia Terra 2029 Gallo Terra 2030 Cane Metallo

Quindi, dopo aver capito il funzionamento dell’oroscopo cinese, possiamo trarre la previsione per il 6 agosto per ogni segno ed elemento, basata sulle previsioni settimanali e sulle energie del giorno:

Topo – Acqua

Amore: Fidati dell’intuito, ma non idealizzare troppo.

Lavoro: Possibili nuovi inizi, mantieni l’equilibrio.

Salute: Fai pause regolari, evita stress.

Finanze: Gestisci risorse con cautela.

Questi giorni incrementano la resilienza grazie al tuo equilibrio, anche se potrebbero portare momenti di tensione

Bue – Metallo

Amore: Accetta i difetti come parte dell’armonia.

Lavoro: Ottimo momento per decisioni stabili e organizzate.

Salute: Routine salutare, senza forzare cambiamenti.

Finanze: Fondamenta solide, le spese impulsive vanno evitate.

Previsti periodi di cautela e prudenza, specie nel lavoro e scelte quotidiane

Tigre – Acqua

Amore: Evita conflitti non necessari, sii presente.

Lavoro: Avanza passo dopo passo.

Salute: Mantieni calma e stabilità psichica.

Finanze: Evita scelte rischiose o impulsive.

Il segno è consigliato alla moderazione in settimana, incluse relazioni e decisioni

Coniglio – Acqua

Amore: Comunica con chiarezza, le relazioni si armonizzano.

Lavoro: Idee brillanti emergono da ascolto e attenzione.

Salute: Attenzione al benessere emotivo.

Finanze: Piccoli investimenti ora possono crescere.

La settimana porta fortuna specialmente in creatività e soluzioni personali

Drago – Legno

Amore: Presenza e carisma uniscono.

Lavoro: Leadership naturale, attento a non forzare trattative.

Salute: Pratica del respiro, evita tensioni.

Finanze: Opportunità in vista, ma valuta i dettagli.

Ottima settimana per avanzamenti e riconoscimenti

Serpente – Legno

Amore: Relazioni stabili se comunichi con calma.

Lavoro: Evita conflitti, approfondisci prima di agire.

Salute: Cura mentale e fisica sono fondamentali.

Finanze: Non affrettare le decisioni, agisci con metodo.

Servono attenzione e cautela: il segno è sotto controllo energetico in questa settimana

Cavallo – Fuoco

Amore: Evita tensioni: conta più il dialogo che la velocità.

Lavoro: Risultati emergono dal lavoro silenzioso.

Salute: Mantieni il ritmo, ma evita sforzi eccessivi.

Finanze: Procedi con prudenza, evita spese impulsive.

Più cautela che audacia: gestisci l’energia in modo equilibrato

Capra – Terra

Amore: Momento equilibrato e armonioso.

Lavoro: Stabilità e concretezza nei progetti.

Salute: Serene energie emotive, prendi tempo per te.

Finanze: Buona fase per accordi solidi e creativi.

Segno fortunato questa settimana: le energie sono favorevoli e armoniche

Scimmia – Metallo

Amore: Fai chiarezza nei rapporti, evita ambiguità.

Lavoro: Concentrati su compiti piuttosto che multitasking.

Salute: Evita abitudini che drenano.

Finanze: Non correre, analizza prima di spendere.

Periodo da affrontare con concretezza e senza distrazioni

Gallo – Metallo

Amore: Soluzioni e dialogo prima dell’azione.

Lavoro: Buone idee, ma evita conflitti aperti.

Salute: Una mente lucida nasce dalla calma.

Finanze: Valuta opportunità, evita pressioni.

Fortuna in crescita, in particolare in ambito professionale

Cane – Terra

Amore: L’umore stabile costruisce fiducia.

Lavoro: Autonomia e disciplina premiano.

Salute: Mantieni equilibrio, especially mentale.

Finanze: Progressi stabili, attenzione ai passi successivi.

Riservato, paziente: le possibilità ci sono, se gestisci ogni passo

Maiale – Acqua

Amore: Intesa crescente, tempo bene speso con chi ami.

Lavoro: Collaborazioni fluide, supporti utili arrivano.

Salute: Energia equilibrata, benessere mente-cuore.

Finanze: Situazione in miglioramento, mantieni fiducia.

Fortuna settimanale confermata: armonia e socialità premiano

Consigli generali

La settimana del 3–9 agosto evidenzia Capra, Drago, Coniglio, Gallo e Maiale come segni fortunati: prosperità, relazioni e riconoscimenti sono favoriti. Mentre Serpente, Tigre, Cavallo, Scimmia e Bue richiedono cautela e equilibrio

come segni fortunati: prosperità, relazioni e riconoscimenti sono favoriti. Mentre richiedono cautela e equilibrio Il giorno 6 agosto è particolarmente indicato per il segno Capra , grazie alla sua risonanza con l’energia del giorno e del mese

, grazie alla sua risonanza con l’energia del giorno e del mese Per i segni in cautela, è meglio usare questo giorno per organizzare e consolidare piuttosto che iniziare novità

Questa, invece, è la spiegazione dell’oroscopo vedico, noto anche come Jyotish Shastra (“scienza della luce”), l’antica astrologia dell’India, tramandata nei Veda. A differenza dell’astrologia occidentale, che si basa principalmente sulla posizione del Sole al momento della nascita, quella vedica utilizza il calendario siderale, ossia la reale posizione delle costellazioni nel cielo.

Questo significa che i segni, chiamati Rāśi, coincidono con le costellazioni effettive e possono differire da quelli a cui siamo abituati in Occidente. L’elemento centrale non è il segno solare, ma il segno lunare (Chandra Rāśi), determinato dalla posizione della Luna al momento della nascita: nella filosofia vedica, infatti, la Luna rappresenta la mente e le emozioni, influenzando in modo profondo la vita quotidiana.

Oltre ai dodici Rāśi, l’oroscopo vedico suddivide il cielo in 27 Nakshatra, ossia “dimore lunari”, che raccontano sfumature caratteriali e tendenze karmiche. A questi si aggiungono i cicli planetari (dasha), che spiegano le fasi della vita in base ai pianeti predominanti.

Ogni pianeta — incluso il Sole, la Luna, Marte, Mercurio, Giove, Venere, Saturno e i punti nodali Rahu e Ketu — ha un ruolo preciso e può portare prosperità, sfide o trasformazioni.

In un oroscopo vedico quotidiano, come quello che pubblichiamo oggi, si leggono tre indicatori fondamentali:

Tithi : la fase lunare, che indica energia generale e propensione alle attività.

: la fase lunare, che indica energia generale e propensione alle attività. Nakshatra : la “dimora” della Luna, che colora l’umore e i rapporti.

: la “dimora” della Luna, che colora l’umore e i rapporti. Yoga: la combinazione tra Sole e Luna, che definisce armonia o tensione della giornata.

Il risultato è un quadro astrologico molto preciso, in grado di suggerire quando è meglio iniziare un progetto, affrontare un dialogo importante o dedicarsi al raccoglimento interiore.

Se nell’astrologia occidentale il segno di nascita resta sempre lo stesso, nel vedico la Luna cambia Nakshatra ogni giorno e questo rende l’oroscopo molto più dinamico. Inoltre, il Jyotish unisce la previsione astrologica a consigli spirituali: colori fortunati, mantra, e piccole azioni (remedies) per armonizzare le energie.

Oroscopo Vedico del 6 agosto 2025

Panchāṅg del giorno

Oggi cadono in Shravana Shukla Dvādaśī (fino alle 14:08), dopodiché inizia Trayodāśī. La Luna attraversa il Nakṣatra Mūla fino alle 12:59, poi entra in Pūrva Aṣādhā. Il Yoga cambia da Vaidhr̥ti (fino alle 07:17) a Viṣkambha nel corso della mattina. Anche i Karana si alternano passando da Balava a Kaulava poco dopo le 14:08. Il Wara è mercoledì (Budhwar), e la Luna si trova nel segno lunare Dhanu (Sagittario).

Questo giorno è anche osservato come Pradosh Vrat, dedicato al rispetto di Shiva nelle ore serali, rendendolo particolarmente adatto alla riflessione spirituale.

Cosa influenza il tuo segno lunare (Chandra Rāśi)

Ecco una panoramica sintetica, segno per segno, con consigli immediati e pratici per vivere al meglio la giornata:

Segno Lunare Tendenza di oggi Colore & Rimedio Mesha (Ariete) Evita inizi impulsivi al mattino durante il Yoga Vaidhr̥ti. Meglio attività calme dopo pranzo. Colore: Rosso; mantra: Om Namah Shivaya Vrishabha (Toro) Giornata favorevole per legami affettivi e creatività stabile. Verde chiaro, offrire fiori bianchi Mithunā (Gemelli) Ottima per dialoghi e comprensioni familiari dopo le 12:59. Azzurro, recita il Gayatri mantra Karkaṭa (Cancro) Introspezione ed equilibrio emotivo: è energia tranquilla, adatta a cura di sé. Bianco, meditazione mattutina Simha (Leone) Opportunità emergono con la transizione verso Trayodāśī: sii proattivo dopo metà giornata. Oro/arancione, offrire acqua al Sole Kanyā (Vergine) Focus su lavoro e precisione farà la differenza: ottimo momento per organizzare. Verde scuro, offrire legumi verdi Tulā (Bilancia) Momento favorevole per la chiarezza interiore: dialoghi sinceri portano armonia. Blu, incenso di sandalo Vr̥ścika (Scorpione) Successo attraverso relazioni e riflessione; evita impulsi mattutini. Rosso intenso, mantra Om Hanumate Namah Dhanu (Sagittario) Segno lunare dominante oggi: la Luna nel tuo segno potenzia chiarezza e intuizione. Giallo dorato, accendere lampada a olio Makara (Capricorno) Perfetto per riflessioni spirituali e pianificazioni future. Nero, recita Mahamrityunjaya mantra Kumbha (Acquario) Cambiamenti interiori: evita scelte finanziarie affrettate, ascolta il tuo ritmo. Grigio/blu, donare acqua a un albero sacro Mīna (Pesci) Armonia nei legami e successo nei piccoli progetti: opportunità emergono col tempo. Verde acqua, offrire fiori a Vishnu

Il senso del giorno

Le transizioni mattutine (Yoga e Nakṣatra) indicano che l’energia cambia con il tempo: inizio calmo , con chiarezza crescente dopo metà giornata.

, con chiarezza crescente dopo metà giornata. Il segno lunare Dhanu (Sagittario) riceve impulso potente: buona intuizione emotiva e protezione lunare.

riceve impulso potente: buona intuizione emotiva e protezione lunare. Il Pradosh Vrat, osservato oggi, favorisce riflessione, devozione e benessere interiore nelle ore serali.

Le prossime righe servono da veloce esplicazione dell’oroscopo giapponese: dato che non esistono tradizioni native di oroscopi giornalieri in Giappone come li intendiamo in Occidente, questo è un approccio interpretativo basato sulle energie combinatorie del segno zodiacale annuale, dell’elemento, del giorno della settimana e delle simbologie tradizionali.

In Giappone l’oroscopo Eto segue il ciclo sessagenario nato dalla combinazione tra 12 animali: topo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane, maiale, i 5 elementi (Legno, Fuoco, Terra, Metallo, Acqua) e le energie Yin/Yang. Il 2025 è l’anno del Serpente di Legno Yin (Hebi). L’animale dell’anno influenza l’energia collettiva e le caratteristiche personali.

Nella cultura giapponese ogni segno ha anche un giorno della settimana, un punto cardinale, una fascia oraria e una divinità protettrice. Per esempio Il Serpente è legato al venerdì, alla fascia 09:00–11:00 e alla divinità Fugen.

Questa è la divinazione astrologica dovuta all’oroscopo giapponese per il 6 agosto 2025:

Topo (Ne)

Giorno (venerdì), elemento della settimana: Legno / Yin.

Oggi: attento alle opportunità quasi silenziose. Il giorno favorisce l’intuizione e l’osservazione precisa. Non forzare le interazioni, piuttosto ascolta.

Consiglio: mantieni un profilo basso e concentrati su dettagli che altri trascurano.

Bue (Ushi)

Giorno associato: sabato.

Oggi: progredisci con pazienza. La giornata richiede stabilità e concretezza. Evita mosse impulsive.

Consiglio: rappiana tempo per organizzare le idee e stabilire un piano solido.

Tigre (Tora)

Giorno: sabato.

Oggi: energia forte, ma serve disciplina. Questo venerdì calma l’impulsività.

Consiglio: concentrati sull’azione ponderata, non sull’impulso.

Coniglio (Usagi)

Giorno: venerdì.

Oggi: ispirazione e creatività in armonia. Favoriti i dialoghi profondi ed empatici.

Consiglio: usa sensibilità e delicatezza per creare connessioni autentiche.

Drago (Tatsu)

Giorno: martedì.

Oggi: guida naturale ma con toni misurati. Il venerdì del Serpente invita a riflessione.

Consiglio: affidati alla strategia più che alla forza.

Serpente (Mi) – Anno in corso

Giorno e protettore: venerdì, divinità Fugen.

Oggi: energia perfettamente allineata. Precisione, introspezione e chiarezza mentale. Ideale per decisioni meditate.

Consiglio: pianifica momenti di concentrazione durante la fascia oraria 09–11.

Cavallo (Uma)

Giorno: mercoledì.

Oggi: la tua vivacità serve cautela. Il Serpente porta equilibrio, ma richiede attenzione.

Consiglio: lavora con strategie lungimiranti, evita bruschi cambi di direzione.

Capra (Hitsuji)

Giorno: lunedì.

Oggi: meditazione creativa e equilibrio interiore. Usa il tempo per consolidare idee e legami.

Consiglio: evita decisioni a caldo: risposte lente ma efficaci.

Scimmia (Saru)

Giorno: domenica.

Oggi: attenzione alla dispersione mentale. È bene evitare multitasking.

Consiglio: seleziona attività e persone con cura. Concentrazione mirata vince.

Gallo (Tori)

Giorno: sabato.

Oggi: precisione e reputazione. Energia nitida se gestita con compostezza.

Consiglio: evita scontri inutili, valorizza idee con diplomazia.

Cane (Inu)

Giorno: venerdì.

Oggi: lealtà, giustizia e riflessione. Il Serpente aiuta a bilanciare dedizione e rilassamento.

Consiglio: dialoghi chiari e momenti di contemplazione favoriscono chiarezza.

Maiale (Inoshishi)

Giorno: giovedì.

Oggi: apertura emotiva, rapporti profondi. Energia pacata e relazionale.

Consiglio: ascolta con gentilezza e costruisci legami autentici.

Riepilogo visuale

Segno Energia del giorno Punto di forza Suggerimento chiave Serpente Maggior armonia Introspezione e strategia Pianifica tra le 09–11 Coniglio Creatività relazionale Empatia Dialogo profondo Drago, Topo, Cane Consapevolezza mentale Precisione e calma Evita impulsività Cavallo, Capra Azione misurata Stabilità e riflessività Non affrettare nuovi inizi

Bene, alla fine di questo exscursus lungo le principali astrologie orientali possiamo dire di aver saziato la sete di tutti coloro che si affidano alle stelle per decidere il proprio destino ma anche di tutti coloro che sono, molto più semplicemente, curiosi e attratti dalle novità.

Addio finché il cielo non racconterà nuove orbite: allora, di luce e ombre, ci ritroveremo.

Last modified: Agosto 5, 2025