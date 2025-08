Carpe diem uno die ante – cogli l’attimo, ma con un giorno d’anticipo: 7 agosto

Written by Leonardo Miraglia• 6:52 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Cogli l’attimo con un giorno d’anticipo: la macchina del tempo per sapere cosa fare il giorno dopo a Pisa.

Prima di tutto che tempo farà:

Cielo ampiamente soleggiato , con temperature massime fino a 33 °C e minime attorno ai 20 °C

per l’intera giornata, condizioni ideali per attività all’aperto ma senza ombra Non sono previste precipitazioni né nuvole significative: tempo stabile e caldo

poi, sapendo se ci bagneremo o meno, questo è quello che potremo fare giovedì 7 agosto a Pisa ma anche al mare:

dalle 10 e dalle 14, visita al cimitero ebraico

dalle 14:30, sotto la pagoda del bagno degli Americani a Tirrenia, per il cartellone di Siesta Cartoon agosto 2025, verrà proiettato Il piccolo yeti

dalle 19 ad Arno Vivo, djset by Cingo

dalle 21, ad Argini e Margini, Arnoarts, visual arts and djset, modern tattooing and Dj Pzzo

dalle 21:30 al bagno Venere di Tirrenia, selezione Miss Litorale

dalle 21:30, al parco delle Concette (ingresso da piazza S. Silvestro), per cinema sotto le stelle: Fuori, biglietto acquistabile qui: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=600979&InstantBuy=1&CallingPageUrl=http%3a%2f%2fwww.liveticket.it%2fparcodelleconcette

dalle 21:30 presso il bagno degli Americani a Tirrenia per il cartellone di Cinemare, Follemente

Mostre:

dal 27 marzo al 2 novembre, La Chiesa di Santa Maria della Spina, gioiello del gotico pisano e uno dei luoghi più amati di Pisa, apre le sue porte ai cittadini e ai turisti. La chiesa sarà aperta e visitabile con questi orari: giovedì dalle 16 alle 19; venerdì dalle 16 alle 19; sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; ingresso gratuito e, nel rispetto della sacralità del luogo, consentito solo con abbigliamento adeguato

dal 19 aprile al 30 settembre, il Museo della Grafica (Palazzo Lanfranchi) presenta la mostra Passa il Giro. Immagini e racconti di biciclette, a cura di Alessandro Tosi, un suggestivo percorso tra arte e scienza dedicato alla storia e al fascino della bicicletta attraverso stampe, disegni, sculture, manifesti, fotografie e modelli storici. Orari dal 1 giugno al 30 settembre: lunedì dalle 16:00 alle 20:00; da martedì a venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 20:00; sabato, domenica dalle ore 17:00 alle ore 20:00

dal 15 maggio al 31 agosto, Equilibrium, Arcturus e Sun i cavalli volanti di Antonio Signorini. Le opere si posso osservare al lato del Battistero, in Piazza dei Miracoli

dal 17 maggio al 30 ottobre, il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa ospita “Biodiversità nel santuario dei cetacei”, una mostra fotografica temporanea, curata dall’associazione “5 Terre Academy“. Attraverso pannelli esplicativi e straordinarie immagini subacquee, realizzate da alcuni dei più talentuosi fotografi italiani, i visitatori potranno lasciarsi sorprendere dalla bellezza del mondo sommerso e riflettere sull’urgenza di preservarlo

dal 31 maggio al 9 novembre, Palazzo Blu è lieto di ospitare “Sara Colaone. Storia e storie del ‘900 a fumetti“, una mostra dedicata al fumetto italiano omaggiando Sara Colaone, una delle voci più significative del fumetto contemporaneo. Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20; ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Il biglietto d’ingresso alla mostra comprende la visita all’Esposizione permanente di Palazzo Blu

dal 6 giugno al 31 dicembre. Dopo quasi cinque anni la collezione del Museo degli Strumenti per il Calcolo torna alla Cittadella Galileiana, la sua storica sede, con un nuovo allestimento: la mostra “Non solo calcolo – vita lavorativa e tempo libero prima dell’arrivo di Internet”. Orario estivo (1 giugno – 30 settembre): dal lunedì al sabato 16 – 19

dal 20 giugno al 21 settembre, l’Opera della Primarziale Pisana presenta la nuova mostra temporanea “Dietro i simboli: bandiere dall’Islam e storie dal mare nella Toscana medicea“, presso il Museo delle Sinopie in Piazza dei Miracoli

dal 29 giugno al 17 agosto, al Bastione del Parlascio sono in esposizione le opere del pittore Paolo Lapi. La mostra è visitabile con il biglietto d’ingresso al camminamento delle mura, tutti i giorni con orario 10 – 20

dal 15 luglio al 31 agosto presso Palazzo Toscanelli sede dell’Archivio di Stato di Pisa in lung’Arno Mediceo 17, sarà aperta la mostra Cavalieri per mare. La Marina stefaniana in età moderna, per raccontare di navigazione, naviganti e nobiltà in Toscana in periodo moderno. L’accesso alla mostra è gratuito dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00

dal 16 luglio al 7 settembre presso il Museo della Grafica (Palazzo Lanfranchi) sarà visitabile la mostra di arte botanica “Raccolti e racconti”, parte del progetto internazionale Botanical Art Worldwide 2025 dedicato alla celebrazione della biodiversità nelle colture vegetali strettamente associate alla specie umana ed in dialogo con le rassegne, organizzate in contemporanea, di oltre trenta paesi in tutto il mondo

dal 29 luglio al 3 settembre presso il GAMeC CentroArteModerna di Pisa (Lungarno Mediceo, 26) si apre al pubblico il “Festival Internazionale del Piccolo Formato“, che come un giardino segreto di visioni, un’oasi intima, l’arte respira in silenzio, racchiusa nei confini meditati di uno spazio minimo. Qui, le 70 opere si raccolgono sotto il cielo ideale dei 50×50 cm, portando con sé il profumo dei luoghi lontani da cui provengono. Visitabile con ingresso libero in orario 10:00-12:30 dal martedi al venerdì

dal 29 luglio al 3 settembre presso il GAMeC CentroArteModerna di Pisa sarà visibile al pubblico Accumulatio Vetustatis installazione/accomulazione realizzata dal poliedrico ed eclettico autore piemontese ma pisano di nascita Michele Bracciotti. Visitabile con ingresso libero in orario 10:00-12:30 dal martedi al venerdì

Dal 2 agosto al 7 settembre, presso la Aorta Social Art Gallery in corso Italia 146 a Pisa, si svelerà un mistero che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Perché solo in una galleria d’arte la carta può essere definita un capolavoro, la pittura — una rivelazione, e l’assurdo — un concetto. Il 2 agosto, il mondo assisterà per la prima volta alla rivelazione di un’opera segreta di Mr. Freeman. Un’opera d’arte reale e fisica, rimasta nascosta al pubblico per molto tempo. Il sorriso della Gioconda non è più il più enigmatico al mondo! Presto la fila per vedere questo capolavoro potrebbe superare quella del Louvre. Orari: dalle 11alle 20 tutti giorni, entrata: 15 / 10 / 5 €. Biglietti disponibili su https://aortagallery.com/actions/exhibitions…

