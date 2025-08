L’Effemeride Pisana del 6 agosto 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:45 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

mercoledì 6 agosto 2025, il sole sorge alle 6:10 e tramonta alle 20:36, le ore di luce solare sono 14 e 26 minuti

Oggi è il 168mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Giorno delle regate

Giorno di Sailor Moon

Giorno dell’apprezzamento dei contadini

Giorno dell’indipendenza della Bolivia

Giorno dell’ascensione al trono di Sua Altezza Sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan degli Emirati Arabi Uniti

Giorno dell’indipendenza della Giamaica

Cerimonia presso il Memoriale della pace di Hiroshima per commemorare le vittime del bombardamento atomico del 6 agosto 1945

Santo del giorno:

Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo

Patrono di Seriate, Sona, Lonigo, Cefalù, Margherita di Savoia, Succivo, Militello in Val di Catania, Brugine, Palmanova, Comun Nuovo

La liturgia romana leggeva il brano evangelico riferito all’episodio della trasfigurazione il sabato delle Quattro Tempora di Quaresima, mettendo così in relazione questo mistero con quello della passione. Lo stesso evangelista Matteo inizia il racconto con le parole: «Sei giorni dopo» (cioè dopo la solenne confessione di Pietro e il primo annuncio della passione), «Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte, in disparte. E si trasfigurò davanti a loro: il suo volto risplendette come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce». C’è in questo episodio una netta contrapposizione all’agonia dell’orto del Getsemani. La trasfigurazione, che fa parte del mistero della salvezza, è ben degna di una celebrazione liturgica che la Chiesa, sia in Occidente come in Oriente, ha comunque celebrato in vario modo e in date differenti, finché papa Callisto III elevò di grado la festa, estendendola alla Chiesa universale.

Che tempo sarà oggi 6 agosto a Pisa:

Clima : il giorno sarà prevalentemente soleggiato , con cieli sereni o poco nuvolosi

: il giorno sarà prevalentemente , con cieli sereni o poco nuvolosi Temperature massime : fino a circa 33 °C (ore 15:00), con punte di 32–33 °C tra le 14:00 e le 16:00

: fino a circa (ore 15:00), con punte di tra le 14:00 e le 16:00 Temperature minime : attorno ai 19–20 °C nelle prime ore del mattino

: attorno ai nelle prime ore del mattino Sera: cielo parzialmente nuvoloso e temperature che scenderanno progressivamente fino a circa 24–25 °C intorno alle 21:00–22:00

E’ accaduto il 6 agosto:

1003 – L’ammiraglio pisano Carlo Orlandi sconfigge una flotta musulmana nelle acque di Civitavecchia

1005 – Nel corso di una spedizione contro i musulmani, l’ammiraglio pisano Pandolfo Capronesi conquista le città di Reggio Calabria, Amantea, Tropea e Nicotera

1063 – La flotta da guerra pisana forza il porto di Palermo e saccheggia la città

1087 – Dopo aver espugnato Pantelleria, la flotta pisana sbarca in Africa e conquista le città di Zawila e Mahdia

1119 – La flotta pisana sconfigge quella genovese nelle acque di Portovenere

1135 – I pisani conquistano Amalfi

1282 – Sconfitta genovese a opera dei pisani nelle acque di Portovenere

1284 – Rovinosa sconfitta pisana a opera dei genovesi nella battaglia della Meloria

1791 – A Berlino viene aperta al traffico la Porta di Brandeburgo

1806 – Francesco II, ultimo Imperatore del Sacro Romano Impero, è costretto da Napoleone I ad abdicare, restando solo imperatore d’Austria: è la fine del Sacro Romano Impero

1825 – La Bolivia ottiene l’indipendenza dalla Spagna

1869 – Viene fondato il Santuario Shōkon-sha per deificare i morti della Guerra Boshin; successivamente sarà sostituito dal Santuario Yasukuni che comprende i morti anche delle guerre successive fino alla seconda guerra mondiale inclusa, per un totale di circa 2466000 persone

1890 – Nella Prigione di Auburn a New York, viene eseguita la prima esecuzione con la sedia elettrica; il condannato fu l’omicida William Kemmler

1915 – Prima guerra mondiale: I tedeschi tentarono di conquistare, facendo ampio uso di gas al cloro, la Fortezza di Osowiec, azione che fu respinta da un ostinata resistenza dei russi passata alla storia come la Carica dei morti

1916 – Prima guerra mondiale: ha inizio la Sesta battaglia dell’Isonzo, detta anche battaglia di Gorizia: negli scontri troverà eroica morte il volontario mutilato Enrico Toti

1926

A New York il sistema Vitaphone dei Fratelli Warner debutta nel film Don Giovanni e Lucrezia Borgia, con John Barrymore

Gertrude Ederle diventa la prima donna ad attraversare a nuoto La Manica

1945 – Seconda guerra mondiale, bombardamento atomico di Hiroshima: una bomba atomica, chiamata in codice Little Boy, viene sganciata dal B-29 statunitense Enola Gay sulla città di Hiroshima in Giappone alle 8:16 di mattina (ora locale). Esplose a un’altitudine di 576 metri con una potenza pari a 12 500 tonnellate di TNT, uccidendo all’istante 80 000 persone (altre 60 000 moriranno entro la fine dell’anno a causa delle malattie provocate dal fallout nucleare) e distruggendo circa l’80% dell’area edificata della città

1962 – La Giamaica diventa indipendente dal Regno Unito

1969 – La NASA annuncia gli equipaggi che prenderanno parte alle missioni lunari Apollo 13 e Apollo 14

1970 – In occasione del 25º anniversario dello sgancio della bomba atomica su Hiroshima, si tiene allo Shea Stadium di New York un grande concerto per la pace a cui partecipano numerosi artisti fra cui Janis Joplin, Paul Simon, Steppenwolf e Johnny Winter

1980 – Il magistrato Gaetano Costa cade vittima della mafia

1985 – La mafia uccide Antonino Cassarà e Roberto Antiochia

1991 – Tim Berners-Lee pubblica il primo sito World Wide Web nella rete Internet, dando vita al fenomeno della tripla W

1996 – La NASA annuncia che il meteorite ALH 84001, che ritiene originato da Marte, contiene prove di forme di vita primitive

1997 – La Microsoft compra una quota di azioni del valore di 150 milioni di dollari della Apple Computer, che si trova in difficoltà finanziarie

2012 – Curiosity atterra con successo sul suolo di Marte alle 5.31 UTC

2014 – La sonda spaziale Rosetta, dopo un viaggio durato circa dieci anni, raggiunge la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, obiettivo finale della missione

Eventi folkloristici e feste tradizionali del 6 agosto

Lo Die di Santo Sisto a Pisa

Ogni anno il 6 agosto si celebra a Pisa il Dies Memorialis di San Sisto: cerimonia commemorativa dedicata ai pisani caduti in battaglia, in particolare nella storica Battaglia della Meloria del 1284.

Mattina: escursione in barca fino alle Secche della Meloria per deporre una corona in mare in memoria dei caduti.

Pomeriggio: corteo storico da Piazza XX Settembre alla Chiesa di San Sisto in Cortevecchia, seguito da Santa Messa, deposizione di un alloro sulla lapide commemorativa e orazione storica

Curiosità astrologiche per i nati il 6 agosto:

Chi è nato il 6 agosto appartiene al segno del Leone, sotto l’influsso del Sole e, nel secondo decano, anche di Giove. Questo rende i nati in questa data persone naturalmente carismatiche, ottimiste e dotate di una forte energia creativa. Amano essere al centro dell’attenzione, ma non solo per vanità: spesso vogliono ispirare, guidare o semplicemente portare luce intorno a sé.

Tendono ad avere una personalità calorosa e generosa, con un forte senso della lealtà e dell’onore. Spesso sono attratti dall’arte, dalla leadership o da ruoli che consentano loro di esprimere la propria individualità in modo visibile. Tuttavia, possono essere anche un po’ orgogliosi, e faticano ad accettare critiche o ruoli secondari.

Il numero 6, associato alla data, aggiunge una componente di equilibrio, sensibilità e amore per la famiglia, mentre l’influenza di Giove favorisce l’apertura mentale e l’interesse per grandi idee o ideali.

In sintesi, chi nasce il 6 agosto è spesso un leader naturale, una persona luminosa, dotata di forza espressiva e carisma, ma che deve anche imparare a gestire l’ego e l’impazienza.

Il proverbio del 6 agosto:

Alla Trasfigurazione, la giornata è chiara, ma il grano è già amaro. (In certi casi, il caldo precoce può rovinare i cereali.)

Citazioni del giorno:

Citazioni legate al 6 agosto 1945 — Hiroshima

“Non c’è niente di più terribile di una bomba atomica.” — Harry S. Truman , presidente USA, dopo aver ordinato il bombardamento

— , presidente USA, dopo aver ordinato il bombardamento “Ricordiamo Hiroshima non per il suo dolore, ma come monito per la pace.”

— Citazione moderna di commemorazione

— Citazione moderna di commemorazione “La bomba atomica ha inaugurato un’era in cui la vita umana è diventata la cosa più fragile e preziosa.” — John F. Kennedy

Citazioni religiose sul tema della Trasfigurazione

La Trasfigurazione ci ricorda che dietro la sofferenza c’è sempre una luce di speranza — Papa Francesco

— Egli fu trasfigurato davanti a loro, e la sua gloria apparve come quella del Padre— Vangelo secondo Matteo 17:2

Nati il 6 agosto:

ALEXANDER FLEMING

Scienziato scozzese, premio Nobel

α 6 agosto 1881 ω 11 marzo 1955

GERI HALLIWELL

Cantante inglese

α 6 agosto 1972

MARCO LIORNI

Conduttore tv italiano

α 6 agosto 1965

BENEDETTA PARODI

Giornalista e conduttrice tv italiana

α 6 agosto 1972

GIORGIO ROCCA

Atleta italiano, sciatore

α 6 agosto 1975

ALFRED TENNYSON

Poeta inglese

α 6 agosto 1809 ω 6 ottobre 1892

ANDY WARHOL

Artista statunitense

α 6 agosto 1928 ω 22 febbraio 1987

Deceduti il 6 agosto:

JORGE AMADO

Scrittore brasiliano

α 10 agosto 1912 ω 6 agosto 2001

BEN JONSON

Drammaturgo e poeta inglese

α 11 giugno 1572 ω 6 agosto 1637

DOMENICO MODUGNO

Cantante e attore italiano

α 9 gennaio 1928 ω 6 agosto 1994

PAPA PAOLO VI

Pontefice della Chiesa cattolica italiano

α 26 settembre 1897 ω 6 agosto 1978

DIEGO VELÁZQUEZ

Pittore spagnolo

α 6 giugno 1599 ω 6 agosto 1660

