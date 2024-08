Lorenzo Tosi convocato nella Nazionale U17

Scritto da admin• 8:38 am• Pisa SC

PISA – Importante riconoscimento per il settore giovanile del Pisa Sporting Club. Lorenzo Tosi, attaccante classe 2008 già aggregato al gruppo del tecnico Inzaghi nel ritiro precampionato di Bormio, ha infatti ricevuto la convocazione in Nazionale Under 17.

Un evento tanto significativo, quanto storico per il settore giovanile del Club e per Lorenzo che indosserà la maglia Azzurra dei neo-Campioni d’Europa.

La Nazionale Under 17 italiana, che ha alzato la Coppa dell’Europeo nei mesi scorsi a Limassol, nei prossimi giorni, esattamente dal 13 al 17 agosto, parteciperà alla “Telki Cup”, in programma in Ungheria.

Gli Azzurrini giocheranno la prima gara martedì 13 agosto (ore 17) a Budaörs contro i pari categoria dell’Islanda. Affronteranno poi la Corea del Sud giovedì 15 (ore 17) sempre al BSC Stadion, e i padroni di casa dell’Ungheria sabato 17 (ore 11) al Global Football Park di Telki.

