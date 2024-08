Filippo Inzaghi: “Frosinone ottima squadra, sarà per noi un bel banco di prova giocare in uno stadio così importante”

Scritto da Antonio Tognoli• 9:17 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico nerazzurro Filippo Inzaghi ha risposto ad alcune domande dei giornalisti alla vigilia della gara di Coppa Italia Frecciarossa tra Frosinone e Pisa in programma lunedì 12 agosto, ore 18allo “Stirpe “di Frosinone.

di Maurizio Ficeli

Le condizioni della squadra: “I ragazzi stanno bene ci teniamo a far bella figura nella prima partita ufficiale, anche perché la Coppa Italia se si riesce a passare qualche turno, ci può regalare grandi squadre e grandi palcoscenici”.

Disponibili: “Premesso che per noi quella di lunedì è una gara importante in vista dell’esordio in campionato con lo Spezia, noi siamo pronti e penso che avrò tutti a disposizione, eccetto Esteves ed i nuovi arrivati”.

L’assenza di Esteves: “Pesa tantissimo, perché è un giocatore fondamentale speriamo torni presto con noi. Anche se con i nuovi arrivi lo possiamo sostituire”.

La rosa: “Sono soddisfatto della rosa che ho disposizione, sono arrivati giocatori importanti”.

Sul Frosinone: “È un’ ottima squadra, ha una rosa importante, è retrocesso ingiustamente. Per noi sarà un bel banco di prova giocare in uno stadio così importante”.

