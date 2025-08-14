Lorenzo Paladini (FI): “Dalla sanità alle infrastrutture, uniti per cambiare la Toscana”

Written by admin• 3:54 pm• Pisa, Politica

PISA – “La politica migliore nasce quando persone diverse scelgono di camminare insieme verso un obiettivo comune – afferma Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia – In questi mesi ho visto crescere una squadra capace di unire entusiasmo, competenza e radicamento sul territorio, pronta a mettersi al servizio del partito e della Toscana”.

“Per le elezioni regionali – prosegue – abbiamo costruito un gruppo di donne e uomini che, con generosità e spirito di servizio, hanno scelto di mettersi a disposizione del partito. A ognuno di loro va il mio più sincero ringraziamento: il loro impegno dimostra che il nostro obiettivo non è quello di singoli, ma di una squadra intera, unita dai valori liberali, dall’idea di un’economia aperta e dalla difesa della libertà come pilastro di ogni scelta politica. Insieme porteremo avanti un programma chiaro, a partire dalla sanità: vogliamo una Toscana dove le liste d’attesa siano abbattute, i servizi siano vicini ai territori e i cittadini trovino risposte concrete”.

“Questa campagna elettorale – conclude – sarà l’espressione di un percorso condiviso: un cammino corale, in cui il successo di uno sarà il successo di tutti. È così che intendiamo fare politica: con unità, passione e competenza, mettendo sempre al centro i nostri ideali e il futuro della Toscana”

