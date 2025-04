Lo Spezia vince il derby e porta alla rivoluzione Samp. Buon pari per la Carrarese, perde il Pisa: stasera torna Serie B Social Club

Written by admin• 10:56 am• Pisa SC

PISA – Lo Spezia vince il derby e porta alla rivoluzione della Sampdoria, mentre il Pisa perde contro il Modena e vede riavvicinarsi le aquile e la Carrarese piazza un altro tassello salvezza pareggiando contro il Cittadella. Questi alcuni dei temi di Serie B Social Club, che torna questa sera, giovedì 10 aprile, con una nuova puntata ricca di argomenti e di novità.

Nel momento più basso della sua storia, la Samp si affida al passato: perso il derby del Picco, via Semplici e Accardi, con l’arrivo di Evani in panchina, con Lombardo e il ritorno di Roberto Mancini, in un ruolo quasi da supervisore dell’area tecnica, per cercare di dare la svolta e trovare quella salvezza che sembra un incubo. Si gode il ritorno ai tre punti invece lo Spezia, che accorcia sul Pisa, sorprendentemente ko in casa contro il Modena, che riapre ancora una volta la lotta al secondo posto, ora in mano ai toscani con 5 punti di vantaggio. Si porta a +3 dai playout invece la Carrarese, che con un altro punticino continua a costruire la sua salvezza, ottenendo un buon pari esterno in uno scontro diretto.

Quattro giornalisti, uno per ogni città, si alterneranno nel racconto dei diversi punti di vista in un campionato che come sempre riserva sorprese a ogni turno. Come sempre sarà possibile seguire il programma in diretta sulle pagine Facebook dei quotidiani Città della Spezia, Genova24, Genova 24 Sport, Levante News – La Voce del Tigullio, La Voce Apuana, Pisa News, IVG Sport e sulla pagina You Tube dedicata alla trasmissione. Chi non riuscisse a collegarsi potrà comunque gustarsi la puntata on-demand sui medesimi canali di trasmissione. Vi attendiamo numerosi, per rispondere alle vostre domande!

