San Giuliano aderisce e promuove la Green Food Week

SAN GIULIANO TERME – Il Comune di San Giuliano Terme ha scelto di aderire alla Green food week, unendosi idealmente a una grande tavolata che riunisce mense scolastiche, universitarie, ospedaliere, aziendali, istituti di ricerca, associazioni e medici pediatri, tutti impegnati a fare la propria parte per la salvaguardia dell’ambiente.

Un’iniziativa che punta a ridurre concretamente l’impatto dell’alimentazione sul clima, poiché, come dimostrano gli studi scientifici, il sistema alimentare è responsabile di oltre un quarto delle emissioni globali di gas serra. La Green Food Week rappresenta un’opportunità per riscoprire la dieta mediterranea, scegliendo cibi stagionali e locali, coltivati con metodi che preservano la fertilità del suolo, come il biologico, per garantire una maggiore qualità e sostenibilità alimentare. Quest’anno l’attenzione è, non solo sul cibo a basso impatto ambientale, ma anche sulla prevenzione degli sprechi alimentari che contribuiscono all’8% delle emissioni di CO2 nell’atmosfera. L’iniziativa, promossa da Foodinsider, coinvolge tantissime mense dal nord al sud Italia che attivano varie iniziative per rendere questo momento una festa. Nelle mense sangiulianesi sarà servito, nella giornata di giovedì 10 aprile, riso con zucchine, suino toscano al forno con carote al vapore e pane.



“L’attenzione verso la qualità agroalimentare è fondamentale ed è altrettanto importante come avviene il processo di lavorazione e di cura di ciò che poi finisce sulle nostre tavole – affermano l’assessora alla scuola Fabiana Coli e l’assessore all’ambiente e alla sostenibilità Filippo Pancrazzi – nella scuole sangiulianesi abbiamo già un servizio che garantisce menù equilibrati e diversificati, preparati con ingredienti freschi e di alta qualità e con prodotti biologici provenienti da filiere locali. Promuoviamo un’alimentazione sana e sostenibile aiutando al contempo le aziende del territorio. Aderiamo al “Progetto frutta”, fresca e di stagione, durante la merenda scolastica. La mensa non è solo un servizio, ma un’occasione educativa nella quale si trasmette il valore della sana alimentazione e della sostenibilità ambientale, oltre alla garanzia della qualità e della sicurezza degli alimenti. Abbiamo aderito all’iniziativa per dare un contributo ad estendere questo messaggio anche grazie all’impulso della Rete dei comuni sostenibili della quale il nostro Comune fa parte. Si ringrazia la società Geste che gestisce la refezione scolastica comunale”.



“L’ampia adesione alla Green Food Week, che lo scorso ha coinvolto più di 500mila pasti delle mense di tutta Italia, dimostra come stia aumentando la sensibilità verso un’alimentazione a basso impatto ambientale, da parte di tutti, Comuni, scuole, università, aziende. La nostra realtà vuole contribuire attivamente nel promuovere i valori di sostenibilità e lo fa anche attraverso la ristorazione – affermano i promotori di Foodinsider -. La Green Food Week è un’occasione importante per esserci e contribuire a prendere coscienza del fatto che il clima siamo noi e possiamo scegliere di ridurre l’impronta ambientale insieme a tante persone e in modo conviviale ed etico, nei menù proposti nella settimana green viene privilegiato il consumo di prodotti locali, biologici e alimenti a basso impatto ambientale”.

