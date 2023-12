L’intitolazione dell’area a verde della Porta di San Zeno a Barbara Capovani

Scritto da admin• 3:55 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – A meno di otto mesi dalla tragica scomparsa, l’Amministrazione Comunale ha inteso onorare la memoria della Dr.ssa Barbara Capovani attraverso una doppia cerimonia svoltasi sabato 16 dicembre 2023 che ha visto dapprima la deposizione di una corona d’alloro all’esterno della Clinica Psichiatrica dove la professionista svolgeva la propria attività e quindi con l’intitolazione alla stessa di uno spazio verde al di fuori della Porta di San Zeno, unitamente alla piantumazione di un albero ed alla messa a terra di una panchina color rosso, cerimonia svoltasi alla presenza dei familiari e di diverse autorità civili e militari.

di Giovanni Manenti

“Riteniamo con questo piccolo gesto“, ha commentato il Sindaco Michele Conti, “di tenere vivo il ricordo della Dr.ssa Barbara Capovani, una grande Professionista che ha dedicato la sua opera mettendosi a disposizione degli altri e che ha purtroppo trovato una tragica fine in una drammatica situazione emersa a livello anche delle cronache nazionali, ecco pertanto che con la piantumazione di un albero, la presenza di una panchina e l’intitolazione alla stessa di un’area verde in un luogo simbolico come quello dell’arco di San Zeno crediamo che sia il modo migliore per renderle un doveroso omaggio che vada altresì a favore dei suoi familiari, dei colleghi e di tutti coloro che l’hanno conosciuta“. “Questa cerimonia“, conclude il Primo Cittadino, “vuole altresì trasmettere soprattutto un messaggio da parte dell’Amministrazione Comunale affinché coloro che svolgono il lavoro di medico come la Dr.ssa Capovani in un settore specialistico molto complesso e difficile siano in qualche modo tutelati ed aiutati nello svolgimento della loro professione“.

Riguardo alle modalità della citata intitolazione,l’Assessore alle pari opportunità Gabriella Porcaro ha tenuto a sottolineare come: “per far sì che si potesse degnamente ricordare la figura della Dr.ssa Barbara Capovani abbiamo attuato una procedura in deroga alle norme perché solitamente si possono intitolare strade, piazze e quant’altro a persone che siano scomparse da almeno 10 anni, ma la stessa Legge prevede che sono consentite deroghe allorché sussistano motivi di benemerenza, ragion per cui per l’Amministrazione Comunale la Dr.ssa Capovani non poteva che rappresentare la giusta eccezione, visto che si tratta di una donna che ha amato la sua città, svolgendo il proprio lavoro dedicando tutta sé stessa ai pazienti, venendo purtroppo barbaramente trucidata proprio per mano di uno di loro“.

“Non potevamo pertanto“, conclude l’Assessore, “non ricordarla, testimoniando questa vicinanza attraverso la piantumazione del ginkgo biloba, una pianta che simboleggia appunto la resistenza, sopravvivendo a questo dolore ricordando la tenacia della Dr.ssa Capovani nella professione e nella vita, altresì certificata dal motto apposto sulla panchina rossa a lei dedicata, ovvero “voglio Amore”, il cui colore rappresenta il sacrificio ma anche l’amore e deve essere per tutti noi una speranza affinché certe tragedie non debbano più ripetersi” .

