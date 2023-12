Giovanni Corrado: “Perdere così fa male. Stiamo vicino alla squadra”

Scritto da admin• 8:25 pm• Pisa SC

PISA – Per commentare la sconfitta del Pisa nella gara contro il Palermo si presenta, nella sala stampa del “Barbera” il direttore generale Giovanni Corrado, che da la sua chiave di lettura.

“Oggi non meritavamo di perdere ancora di più, anche rispetto alla gara di Catanzaro, dove non lo meritavamo affatto, ed una cosa del genere francamente fa male. Stavamo perdendo nel primo tempo, poi siamo riusciti a recuperarla, poi però siamo rimasti in dieci su un episodio molto simile a quello capitato al Palermo nel primo tempo, senza capire che differenza c’era fra i due interventi, perché sul nostro è stato consultato il Var e su quello del Palermo niente. Malgrado l’inferiorità numerica abbiamo avuto un paio di occasioni, poi loro hanno segnato il 3 a 2. Ai ragazzi non si può imputare nulla, negli spogliatoi piangevano. Soffrono e sentono la pressione e i risultati non arrivano, ma proprio perché ci tengono dobbiamo stargli vicino. Riguardo ad Aquilani sarebbe sbagliato puntare il dito sull’allenatore siamo tutti in discussione e non è colpa sua se ci sono stati così tanti infortuni. Riguardo al mercato ci sono problemi che si possono risolvere, anche se non tutto si può risolvere con il mercato valuteremo comunque la situazione .

