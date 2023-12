Serie BKT. Palermo – Pisa 3-2. Continua il momento no per i nerazzurri a cui non basta una grande reazione ad inizio ripresa

Scritto da admin• 3:34 pm• Pisa SC



PISA – Il Pisa cade (3-2) a Palermo e inanella la seconda sconfitta consecutiva in trasferta dopo quella a Catanzaro. Gara dai due volti con il Pisa che nella prima parte crea molto ma non segna e anzi va sotto per effetto delle reti di Insigne e Brunori. Nella ripresa veemente reazione del Pisa che trova un uno-due micidiale con le reti di Marin e Valoti e ristabilisce la parità. Marin dopo un ceck del Var però viene espulso lasciando in dieci i suoi all’alba del quarto d’ora. Il Palermo inserisce Soleri il Pisa ha le sue occasioni, ma a deciderla è Segre che anticipa Nicolas in uscita e deposita in rete il 3-2, Finale sfortunato con il Pisa in attacco all’arma bianca. Aquilani inserisce anche Masucci. Pigliacelli chiude la porta a Gliozzi e Veloso ed il Pisa è costretto ad uscire a mani vuote anche dal Renzo Barbera. Continua il momento negativo della squadra di Aquilani. Tra una settimana si torna all’Arena contro l’Ascoli.

di Antonio Tognoli

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia gialla, Palermo in rosanero. Campo in non perfette condizoni. Sin dai primi istanti si nota un Pisa molto propositivo che schiaccia il Palermo nella propria area di rigore. Il primo tentitivo è di Esteves che costringe Pigliacelli alla deviazione. Il Pisa conquista due corner nella fase di avvio del match. Sul secondo corner Vignato ha una grande occasione sulla respinta della difesa siciliana, ma il suo sinistro termina sul fondo. Peccato era una grande per passare in vantaggio. Il Pisa però insiste e chiude i rosanero nella loro area. Vignato ci prova ancora dai venti metri, palla ancora in angolo. Il Palermo è in difficoltà, il Pisa spinge, ma non riesce a trovare la via del gol. Il Palermo conquista una punizione Nicolas non è preciso ma la difesa spazza. Marin conquista palla e prova a sorprendere sul suo palo Pigliacelli, che però respinge il tiro del numero otto del Pisa. Poco dopo il Pisa passa in vantaggio. Angolo di Veloso, destro di Valoti che pesca sul palo lungo Marin che di testa segna l’uno a zero. Dopo Var ceck però Collu annulla la rete del Pisa. Si rimane sullo 0-0 al renzo Barbera. La prima occasione della partita per il Palermo è datata 25′ quando Di Francesco si libera sullo stretto e lascia partire un tiro a giro che termina sul fondo. Dopo un netto predominio nerazzurro a sorpresa passa il Palermo (29′) : Vignato perde una brutta palla a sinistra Coulibaly serve in verticale Gomes il quale imbecca Insigne, che con la punta del piede mette alle spalle di Nicolas: 1-0. Difesa nerazzurra non impeccabile. La risposta della squadra di Aquilani non si fa attendere con Barbieri che ha l’occasione dell’1-1, ma la sua deviazione a due passi dalla porta è tolta dalla porta da Pigliacelli. Incredibile come persista questa anemia da gol nel Pisa che pur creando tanto non riesce a concretizzare. Il Palermo dal canto suo cerca di legittimare il vantaggio con un destro di Brunori, contenuto da Nicolas con la parata a terra. Pisa che fa fatica però in questa fase e si fa infilare ancora in contropiede sull’asse Insigne – Brunori che nel mezzo all’area anticipa l’intervento di Hermannsson e fa 2-0 per il Palermo. Un brutto colpo per il Pisa nella fase finale del primo tempo. Sono due i minuti di recupero. I padroni di casa sono ancora pericolosi e sulle ali dell’entusiasmo chiudono in attacco la prima frazione. Si va al riposo sul 2-0 per i rosanero. Risultato troppo pesante per quello che il Pisa ha fatto vedere nei primi 25 minuti di gara.

IL SECONDO TEMPO. I due allenatori danno fiducia agli undici che hanno iniziato il match. Nessun cambio dunque all’intervallo. Il Pisa parte forte anche in questo inizio di secondo tempo. Scambio volante Moreo Barbieri a sinistra il cross dell’ex ala Next Gen però è deviata da Lucioni e termina tra le braccia di Pigliacelli. Insiste il Pisa, D’Alessandro ha una buona palla all’interno dell’area piccola, ma il suo destrp è alto. Poco dopo ancora D’Alessandro dalla destra, doppio passo e traversone in mezzo laddove Vignato con il sinistro impegna Pigliacelli costretto alla deviazione in angolo. Dal corner nasce il gol del 2-1. La respinta della difesa rosanero, palla ad Esteves che di testa pesca Marin il quale controlla e conj uno splendido sinistro in controbalzo pesca l’angolino: 2-1. Il Pisa sulle ali dell’entusiasmo continua a giocare molto bene. Grande azione di Esteves a destra, palla a D’Alessandro, che mette in mezzo un traversone che attraversa tutta l’area e termina sul fondo. Il pareggio è nell’aria e arriva al minuto 53. Esteves recupera un bel pallone apre a destra per D’Alessandro, traversone che è un cioccolatino per il destro al volo di Valoti che batte Pigliacelli: 2-2. Sesto gol per il 27 di Aquilani in stagione. Un gran gol per lo sviluppo di un azione spettacolare. Una grande rimonta per i nerazzurri che al minuto 60 viene espulso da Collu dopo una revisione al Var. A giudizio dell’arbitro di Cagliari è da rosso l’intervento del centrocampista romeno su Gomes. Pisa in dieci. Aquilani corre ai ripari e richiama Vignato in panchina ed inserisce Piccinini al fianco di Veloso sulla linea mediana. Viceversa Corini che prova a vincere toglie Coulibaly e inserisce un attaccante, Soleri. Il Pisa in dieci soffre le azioni offensive del Palermo che con una rovesciata di Di Francesco colpisce la trasversa a Nicolas battuto. Poco dopo ancora Di Francesco su un gran cross di Insigne, Nicolas anticipa il 17 di Corini che tocca per ultimo la sfera. Dalla parte opposta in attacco si vede solo D’Alessandro con un cross da sinsitra che attraversa tutta l’area di rigore. Pisa pericoloso al 73 con una bella azione di Barbieri a destra, che serve Piccinini che arrivava da dietro, il suo destro è respinto da Pigliacelli. Nel Pisa triplo cambio. De Vitis rileva D’Alessandro colpito da crampi, Gliozzi rileva Moreo, mentre Nagy prende il posto di Valoti. Ma al minuto 80 i padroni di casa trovano ancora il vantaggio: traversone dalla tre quarti di Insigne, Segre che arriva dalle retrovie anticipa Nicolas in uscita e sigla il 3-2. Che peccato. Si fa dura adesso per il Pisa in inferiorità numerica dal 60′. Aquilani anche in dieci contro undici si gioca la carta Masucci che rileva Caracciolo. Nel Palermo fuori Insigne, un gol e due assist e dentro Valente. Veloso cerca di imbeccare in verticale Masucci, ma Pigliacelli anticipa tutti. C’è tempo anche per due gialli a carico di Soleri per gioco pericoloso ed Hermannsson per gioco falloso su Stulac. Sono sei i minuti di recupero assegnati da Collu. Soleri sciupa una buona occasione, anche per il buon intervento della difesa del Pisa. Masucci fa cenno alla squadra di salire. Il Pisa prova a spingere con Esteves il quale va al traversone dalla tre quarti a cercare Masucci che viene anticipato da Pigliacelli. Brunori si invola verso la porta, ma Nicolas gli chiude la strada. Il Pisa ci prova fino all’ultimo con Gliozzi e Veloso, ma Pigliacelli devia in corner. Finisce 3-2 per il Palermo.

PALERMO – PISA 3-2

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Lucioni, Marconi, Lund (76′ Aurelio); Coulibaly (63′ Soleri), Gomes (76′ Stulac), Segre; Insigne (86′ Valente), Brunori, Di Francesco (76′ Di Mariano). A disp. Desplanches, Kanuric, Mancuso, Nedelcearu, Vasic, Buttaro, Henderson. All. Eugenio Corini.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Caracciolo (84′ Masucci), Hermannsson, Esteves; Veloso, Marin; D’Alessandro (77′ De Vitis), Valoti (77′ Nagy), Vignato (63′ Piccinini); Moreo (77′ Gliozzi). A disp. Loria, Campani, Leverbe, L. Tramoni, Mlakar, Arena. All. Alberto Aquilani.

ARBITRO: Collu della sezione di Cagliari. Assistenti: Niedda – Arace. Quarto Ufficiale: Colaninno. VAR: Dionisi. AVAR: Muto

RETI: 29′ Insigne (P), 42′ Brunori (P), 49′ Marin (Pi), 53′ Valoti (Pi), 80′ Segre (P)

NOTE: campo in non buone condizioni. Ammoniti Lund (P), Marin (Pi), Lucioni (P), Soleri (P), Brunori (P) Angoli 2-9. Rec pt 2′; st 6′.

Foto Sabrina Pavolettoni

Last modified: Dicembre 16, 2023