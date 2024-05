“Liberi dai rifiuti”: Unicoop Firenze e Legambiente coinvolgono le scuole toscane

Scritto da admin• 4:00 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – L’iniziativa “Liberi dai rifiuti” promossa da Unicoop Firenze per le scuole coinvolge 30 classi delle scuole secondarie di primo grado, con un totale di 650 alunni.

Il progetto, realizzato in collaborazione con Legambiente e le sezioni soci Coop, ha fatto tappa a Pontedera, dove oltre 80 alunni della scuola Curtatone e Montanara hanno partecipato a un’attività di raccolta di rifiuti nel Parco Montagnola, seguita da un’analisi e una riflessione sull’ambiente.

Gli incontri coinvolgono i ragazzi in un’esperienza di citizen science per comprendere l’importanza della gestione dei rifiuti e promuovere buone pratiche di sostenibilità. Il progetto, supportato anche dall’amministrazione comunale, prevede tappe in varie località toscane, con attività di monitoraggio scientifico partecipato e sensibilizzazione sull’impatto dei rifiuti.

Le dichiarazioni del Presidente della sezione soci Coop Valdera, Massimo Pinori, e del Responsabile progetti sociali e scuola, Tommaso Perrulli, evidenziano l’importanza di coinvolgere i giovani nella costruzione di un futuro sostenibile. Le tappe del progetto coinvolgono diverse località toscane, con attività di volontariato ambientale e sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente.

Last modified: Maggio 8, 2024