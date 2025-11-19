L’Etrusca San Miniato contro il Don Bosco Crocetta per ottenere due punti importanti

Pisa — Fra il 20 ed il 27 novembre saranno impegnati tutti i team del territorio pisano che competono nei vari tornei di pallacanestro regionali ed interregionali.
di Leonardo Miraglia
Questo il calendario degli incontri:
Campionato B Interregionale maschile, conference Centro, division C
IX giornata di andata
|22/11 dalle 20:45
|Don Bosco Crocetta
|Etrusca San Miniato
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
IX giornata di andata
|23/11 dalle 18
|Lucca Sky Walkers
|Castelfranco Frogs
|22/11 dalle 18:15
|Juve Pontedera
|UISP Donoratico
|22/11 dalle 18:15
|Vela Viareggio
|Basket Calcinaia
|21/11 dalle 21
|Basket Carrara Legends
|CUS Pisa
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
VII giornata di andata
|20/11 dalle 21:30
|NBA Altopascio
|Pallacanestro San Miniato
|22/11 dalle 18:15
|Endas Pistoia
|La Crocetta San Miniato
|20/11 dalle 21:30
|Bellaria Cappuccini
|Lucca Academy Basket
|23/11 dalle 18
|Pallacanestro Valdera
|Folgore Fucecchio sq.B
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
VII giornata di andata
|22/11 dalle 18:30
|GMV Ghezzano
|Dream Basket Pisa
|21/11 dalle 21
|Sport IES Pisa
|Team90 Grosseto
|21/11 dalle 21:30
|Basket Ponsacco
|Dinamo Rosignano
|23/11 dalle 18
|Etrusca San Miniato sq.B
|US Livorno sq.B
|23/11 dalle 18:30
|Basket Volterra
|Libertas Liburnia
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
IV giornata di andata
|22/11 dalle 20:30
|GMV Ghezzano sq.B
|Invictus Livorno sq.B
|25/11 dalle 21:30
|PNC Livorno sq.B
|CUS Pisa sq.B
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
IV giornata di andata
|22/11 dalle 21
|Castelfranco Frogs sq.B
|Pallacanestro Massa
|22/11 dalle 21
|Basket Calcinaia sq.B
|Audax Carrara
|27/11 dalle 21:15
|Vicopisano Basket 2011
|CMB Pietrasanta B
|23/11 dalle 20:30
|Isotopi Valdera
|Pallacanestro Valdera sq.B
Info tratte da www.playbasket.it