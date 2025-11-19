Written by Novembre 19, 2025 11:46 am Pisa, Sport, Sport Home page

L’Etrusca San Miniato contro il Don Bosco Crocetta per ottenere due punti importanti

Pisa — Fra il 20 ed il 27 novembre saranno impegnati tutti i team del territorio pisano che competono nei vari tornei di pallacanestro regionali ed interregionali.

di Leonardo Miraglia

Questo il calendario degli incontri:

Campionato B Interregionale maschile, conference Centro, division C

IX giornata di andata

22/11 dalle 20:45Don Bosco CrocettaEtrusca San Miniato

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

IX giornata di andata

23/11 dalle 18Lucca Sky WalkersCastelfranco Frogs
22/11 dalle 18:15Juve PontederaUISP Donoratico
22/11 dalle 18:15Vela ViareggioBasket Calcinaia
21/11 dalle 21Basket Carrara LegendsCUS Pisa

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

VII giornata di andata

20/11 dalle 21:30NBA AltopascioPallacanestro San Miniato
22/11 dalle 18:15Endas PistoiaLa Crocetta San Miniato
20/11 dalle 21:30Bellaria CappucciniLucca Academy Basket
23/11 dalle 18Pallacanestro ValderaFolgore Fucecchio sq.B

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

VII giornata di andata

22/11 dalle 18:30GMV GhezzanoDream Basket Pisa
21/11 dalle 21Sport IES PisaTeam90 Grosseto
21/11 dalle 21:30Basket PonsaccoDinamo Rosignano
23/11 dalle 18Etrusca San Miniato sq.BUS Livorno sq.B
23/11 dalle 18:30Basket Volterra Libertas Liburnia

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

IV giornata di andata

22/11 dalle 20:30GMV Ghezzano sq.BInvictus Livorno sq.B
25/11 dalle 21:30PNC Livorno sq.BCUS Pisa sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

IV giornata di andata

22/11 dalle 21Castelfranco Frogs sq.BPallacanestro Massa
22/11 dalle 21Basket Calcinaia sq.BAudax Carrara
27/11 dalle 21:15Vicopisano Basket 2011CMB Pietrasanta B
23/11 dalle 20:30Isotopi ValderaPallacanestro Valdera sq.B

Info tratte da www.playbasket.it

