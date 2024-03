L’Entella sconfigge il Pontedera

Scritto da Leonardo Miraglia• 11:12 am• Pontedera, Sport/Altro, Tutti

La Virtus Entella batte l’Unione Sportiva Città di Pontedera 3-1, giocando meglio dei granata per lunghi tratti del match e risalendo a soli 2 punti dalla zona play-off.

La squadra di mister Canzi, invece, resta all’ottavo posto, parimerito con l’Arezzo, a 47 punti, che non garantiscono la partecipazione ai play-off dato che la Lucchese, ultima compagine a far parte del provvisorio gruppo delle partecipanti agli spareggi per andare in serie B, ha 43 punti, soltanto 4 in meno del Pontedera. A soli 4 turni dalla fine del campionato la permanenza del Pontedera nel gruppo delle pretendenti ai play-off non è assolutamente certa.

Tabellino

Virtus Entella – Pontedera 3 a 1 (1 a 1)

Virtus Entella (3-5-2): De Lucia; Manzi, Bonini, Parodi (34’st Sadiki); Zappella, Corbari (28’st Siatounis), Petermann (39’st Faggi), Lipani, Di Mario; Giovannini (39’st Vianni), Montevago (39’st Santini). A disp.: Paroni, Siaulys, Cecchini Muller, Granata, Djabi Embalo, Ghio. All.. Gallo.

Pontedera (3-4-2-1): Vivoli; Pretato (30’st Espeche), Martinelli (20’st Ganz), Guidi (40’st Cerretti); Perretta, Ignacchiti, Lombardi (30’st Peli), Angori; Benedetti, Ianesi; Selleri (1’st Delpupo). A disp.: Lewis, Busi, Gagliardi, Ambrosini, Provenzano, Salvadori. All.: Canzi.

Arbitro: Gauzolino di Torino. Assistenti Giudice di Frosinone e Tomasi di Lecce. 4° ufficiale: El Ella di Milano.

Reti: 33’pt Corbari (VE), 36’pt Ignacchiti (P), 15’st Giovannini (VE), 34’st Petermann (VE).

Note: 3′ e 4′ di recupero. Ammoniti Montevago nella Virtus Entella e Guidi e Benedetti nel Pontedera.

