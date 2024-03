Scontro tra due auto: quattro feriti. Una donna incinta trasportata con il Pegaso a Cisanello

Scritto da admin• 1:27 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, Tutti

LAJATICO – Scontro frontale tra due auto a Lajatico con ribaltamento di una vettura occupata da una donna incinta che veniva subito trasportata in codice giallo al Pronto Soccorso di Cisanello con il Pegaso.



Quattro le persone ferite e sei in tutto quello rimaste illese. Il marito della donna e la bimba di tre anni invece raggiungevano l’ospedale di Cisanello in ambulanza sempre in codice giallo. L’altra auto non ribaltata era occupata da un uomo che veniva trasportato al pronto soccorso di Pontedera con autoambulanza di Saline di Volterra.

Last modified: Marzo 31, 2024