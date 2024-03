Lenergy Pisa BS: in arrivo Edson Hulk

Scritto da admin• 11:08 am• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Nuovo innesto di spessore per la squadra del Lenergy Pisa BS, perché sul litorale nerazzurro sbarca il brasiliano Edson Hulk.

Nome da supereroe in omaggio all’idolo calciatore ex Porto e fresco campione del mondo con la nazionale verdeoro, a Pisa Hulk porterà qualità e l’esperienza maturata in anni di carriera ricchi di gol e soddisfazioni. Oltre ai riconoscimenti di capocannoniere e di miglior giocatore di numerose competizioni, questo il palmarès del giocatore sudamericano: la recente Coppa del Mondo, due Campionati Sudamericani, due Neom Beach Games, un Mundialito e una Coppa del Nord-Est, insieme all’oro ai Giochi Sudamericani sulla Spiaggia, un Circuito Brasil e una Copa América, ma anche un’edizione dei Jogos de Verão, due Campionati Portiguar e una Libertadores.



Queste le parole di Edosn Hulk: “Sono molto felice di essere insieme al Lenergy Pisa per la

prossima stagione, lotterò insieme a tutti i miei compagni per vincere più titoli possibile”.

