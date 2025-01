“Corvidae. Sguardi di specie” in scena alla Città del Teatro di Cascina

Written by admin• 9:48 am• Cascina, Eventi/Spettacolo

CASCINA- Mercoledì 5 febbraio alle ore 21:00, La Città del Teatro di Cascina ospiterà lo spettacolo “Corvidae. Sguardi di specie”, ideato e interpretato da Marta Cuscunà. Originariamente concepito per il programma televisivo di RAI 3 “La Fabbrica del Mondo”, curato da Marco Paolini e Telmo Pievani, l’opera propone una riflessione sulle problematiche ambientali da una prospettiva originale.

Marta Cuscunà, felice di portare il suo spettacolo a Cascina, sottolinea il legame speciale con la città, dovuto all’amicizia con il popolo Saharawi. “È stato grazie all’Associazione Looking4 di Cascina che ho conosciuto la storia di questo popolo resistente e ho partecipato a un viaggio di solidarietà nei campi profughi. Lo spettacolo si collega a questo progetto, poiché la crisi climatica colpisce duramente i rifugiati di guerra, soprattutto in territori come il deserto, dove il riscaldamento globale ha effetti devastanti“.

In “Corvidae. Sguardi di specie”, uno stormo di corvi meccanici osserva con sguardo ironico le azioni umane che hanno portato alla crisi ambientale. Lo spettacolo, strutturato come una serie televisiva con tre stagioni di quattro episodi ciascuna, esplora scenari futuri, interrogandosi su come conciliare natura e progresso in modo sostenibile.

Un aspetto distintivo della rappresentazione è l’assenza di robotica tradizionale: i corvi meccanici sono animati manualmente tramite joystick e cavi di freni di biciclette, mostrando al pubblico il funzionamento delle creature in scena.

La progettazione dell’animatronica è a cura di Paola Villani, con la regia e direzione tecnica di Marco Rogante. Il team creativo include il dramaturg Giacomo Raffaelli, le scenografie video di Massimo Racozzi, il graphic design di Carlotta Amantini e i costumi di Chiara Venturini. La consulenza scientifica proviene dal MUSE – Museo delle Scienze di Trento.

Al termine dello spettacolo, ci sarà un incontro con l’artista e Massimo Bernardi, direttore del MUSE, moderato da Vincenzo Napolano, Responsabile Comunicazione di Virgo.

Marta Cuscunà, autrice e performer di teatro visuale, affronta tematiche sociali e politiche utilizzando pupazzi e creature meccaniche. Ha ricevuto riconoscimenti come il Premio Scenario per Ustica nel 2009 con lo spettacolo “È bello vivere liberi!”.

Appuntamento mercoledì 5 febbraio alle ore 21.00 presso la Sala Franca Rame & Dario Fo de La Città del Teatro di Cascina, Pisa.

Durata: 60 minuti.

Prevendita in teatro e su Ticketone.

Info: 050744400 – biglietteria@lacittadelteatro.it

