Scopri la moda e il design: opportunità, borse di studio e Open Day all’Istituto Modartech

PONTEDERA

PONTEDERA – Cinque giornate per immergersi nell’energia della moda e del design, vivere laboratori, workshop e lezioni nei luoghi dove le idee prendono vita e il talento si concretizza. È questa l’opportunità offerta dall’Istituto Modartech per entrare in contatto con le discipline creative e mettere alla prova la propria passione partecipando a open day e giornate di formazione, che offrono anche la possibilità di accedere a agevolazioni e borse di studio a parziale copertura delle rette dei corsi di laurea triennale in Fashion Design e Communication Design.

Tra le proposte, c’è “Modartech Experience”, un bando dedicato agli studenti delle classi III e IV superiore, che avranno l’opportunità di trascorrere due giorni da protagonisti all’interno delle aule della Scuola di Alta Formazione di Pontedera. Durante questa esperienza, gli studenti parteciperanno a workshop e laboratori con docenti esperti del settore e lavoreranno su veri progetti in ambito moda e comunicazione. Questo progetto è rivolto a un numero limitato di studenti, che dovranno presentare un progetto creativo. I vincitori riceveranno una borsa di studio del valore di 2.000 euro e la possibilità di vivere due giornate all’interno dell’Istituto Modartech, il 7 e 8 luglio 2025. Il termine per partecipare al bando è il 31 marzo. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.modartech.com.

BORSE DI STUDIO E OPEN DAY – Sono disponibili 20 borse di studio per gli studenti del V anno delle superiori o i neodiplomati, per un totale di 73.500 euro. Queste borse di studio sono destinate a sostenere i giovani creativi che desiderano sviluppare competenze accademiche e professionali in settori altamente richiesti dal mondo del lavoro. Per richiedere una borsa di studio, gli studenti dovranno presentare un progetto creativo, che sarà valutato da una commissione per decidere l’assegnazione. I dettagli saranno forniti durante la presentazione del bando, che si terrà online venerdì 4 aprile alle 16:30. Per partecipare, è necessario scrivere una mail a orientamento@modartech.com o consultare la sezione “Borse di studio e agevolazioni” sul sito dell’Istituto.

“Oggi il mondo delle professioni creative è dominato da figure altamente qualificate, che uniscono competenza, creatività e una serie di altre abilità, sviluppate grazie a una formazione solida e completa“, afferma Alessandro Bertini, Direttore di Istituto Modartech. “Il nostro percorso didattico, che alterna teoria e pratica, in stretta collaborazione con il mondo aziendale, è una proposta che solo un istituto specializzato come il nostro può offrire, combinando l’approccio didattico con il lavoro laboratoriale, un tratto distintivo del DNA di Istituto Modartech“.

Per approfondire l’offerta formativa dell’Istituto Modartech, sarà possibile partecipare a una serie di open day, sia in presenza che online, per conoscere i corsi in partenza e trovare il percorso più adatto. I primi due appuntamenti saranno dedicati ai corsi di laurea triennale in Fashion Design e Communication Design e si terranno giovedì 10 aprile (ore 15:30) online per chi non può raggiungere l’Istituto fisicamente, e venerdì 11 aprile (ore 15:30) in presenza. I partecipanti potranno scoprire il programma di studi, vedere i progetti creativi degli studenti, conoscere il network di oltre 1.000 aziende di Modartech, esplorare il programma Erasmus+ con opportunità di stage all’estero e, su richiesta, fare un colloquio individuale di orientamento (prenotabile all’indirizzo orientamento@modartech.com), per ricevere consigli sulla scelta del percorso più adatto.

Sabato 12 aprile, alle 10:00, si terrà un open day dedicato ai corsi professionali di Modellistica CAD per abbigliamento, calzature, borse e pelletteria, Alta Sartoria e Web & Graphic Design, con la possibilità di esplorare le relative opportunità di lavoro. Anche in questo caso, saranno disponibili colloqui di orientamento (su prenotazione). Per partecipare, è possibile registrarsi direttamente sul sito di Istituto Modartech o chiamare il numero 058758458 (WhatsApp: 3701250879).

